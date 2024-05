Maroc: SIEL 2024 - L'Université Mohammed V de Rabat participe avec un stand présentant ses meilleures publications académiques et scientifiques

Rabat — L'Université Mohammed V de Rabat (UM5) prend part à la 29ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), avec un stand regroupant ses meilleures publications académiques et scientifiques, sous le thème "UM5 : Univers de tous les savoirs".

La participation de l'université au salon, qui se poursuit jusqu'au 19 mai à Rabat, s'articule autour d'un programme culturel riche et varié, qui comprend diverses activités "animées par les différentes institutions affiliées à l'université et ce, dans le cadre de pôles de savoirs diversifiés et d'activités culturelles et scientifiques pour faciliter l'inclusion visant les étudiants détenus et ceux en situations de handicap", a indiqué l'université dans un communiqué.

Dans le cadre de cette édition, le stand de l'Université Mohammed V accueillera, le samedi 18 mai à 11h00, Mohamed Noureddine Affaya, penseur et professeur de philosophie contemporaine et d'esthétique, directeur de l'Institut académique des arts à l'Académie du Royaume, en tant qu'invité d'honneur de cette année pour animer une rencontre sur le thème "L'Université et la question des élites", ajoute la même source.

A cette occasion, un hommage sera rendu à Pr Hafida Mderssi, Professeur-Chercheur à la Faculté des Sciences de l'Education et Directrice du Centre d'Accueil d'Information d'Orientation et de Suivi (CAIOS), en signe de reconnaissance pour ses "contributions pionnières au service de l'université et de ses étudiants", en présence du président par intérim de l'UM5, Farid El Bacha, des vice-présidents, doyens et directeurs des établissements de l'université, de plusieurs personnalités et des visiteurs du stand de l'université.

Le programme de l'université prévoit également l'organisation notamment de tables rondes, de séminaires, de conférences et de concours, qui seront animés par des établissements universitaires dans le cadre de différents pôles de savoirs (pôle des scientifiques et technologies, instituts de la recherche scientifique, pôle des sciences juridiques, économiques et sociales, pôle d'ingénierie, pôle des sciences de la santé, ainsi que des activités liées à l'apprentissage des langues, pôle des sciences de l'éducation et pôle des lettres et des sciences humaines).