Maroc: Rencontre à la Silicon Valley avec des membres de la communauté marocaine aux Etats-Unis

San Francisco — A la Silicon Valley dans le Sud de la métropole américaine de San Francisco, une rencontre a eu lieu, vendredi soir, avec des membres de la communauté marocaine établie aux Etats-Unis, à l'initiative du ministère chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques et de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).

Cette rencontre intervient en application des Hautes directives contenues dans le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion du 69è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, dans lequel le Souverain a appelé à mettre en place une relation positive, solide et continue avec les Marocains résidant à l'étranger, qui assurera leur pleine participation au développement de leur pays, a-t-on indiqué auprès du ministère.

Intervenant à cette occasion, le ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, a passé en revue les projets d'envergure lancés au Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi notamment en matière de développement, d'infrastructures et d'investissements.

Il a relevé que le Royaume a fait un grand pas en avant vers davantage de développement grâce à une vision royale clairvoyante et proactive, notant que le cap est mis désormais sur des secteurs à forte valeur ajoutée comme l'énergie propre, l'hydrogène vert et la mobilité électrique.

M. Jazouli a, par ailleurs, mis en avant le rôle que joue la diaspora pour promouvoir l'image du Royaume à l'international, tout en appelant les Marocains du monde à continuer de contribuer à l'effort collectif visant à consolider les fondements d'un Maroc fort de ses atouts et ses compétences.

La rencontre a réuni plus de 150 compétences marocaines qui s'activent au sein de grands groupes du digital (GAFAM) et des technologies de l'information, ainsi que dans le secteurs des biotechnologies, de l'entrepreneuriat, outre la recherche scientifique et académique.

Revenant sur le roadshow international pour promouvoir la destination marocaine et qui a fait escale à Dallas, Austin, San Francisco et qui doit se poursuivre à Seattle, le ministre délégué a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que l'objectif de cette initiative est de faire connaître les atouts importants dont dispose le Maroc et partant attirer de nouveaux investissements américains.

Il a dans ce sens noté que le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, vit au rythme d'une étape historique qui conforte la vocation du Royaume comme destination privilégiée pour les investissements.

Par la même occasion, le responsable a rappelé les réunions de travail que la délégation marocaine a eues avec plusieurs décideurs et opérateurs économiques américains, ainsi que les visites effectuées dans nombre de compagnies, soulignant que l'objectif de cette tournée est de renforcer l'image du Maroc comme partenaire économique essentiel en Afrique.

Evoquant la participation du Royaume au 16è sommet des affaires USA-Afrique qui s'est tenu du 6 au 9 mai à Dallas, le ministre délégué a indiqué que ce conclave a été l'occasion d'examiner les perspectives de partenariats et de coopération qui soient durables et bénéfiques pour l'Afrique.

M. Jazouli a conduit une délégation de haut niveau à ce Sommet initié par le Corporate Council on Africa (CCA) sous le thème "USA-Afrique: un partenariat pour un succès durable".

De son côté, le directeur général de l'AMDIE, Ali Seddiki, a souligné que la rencontre avec des membres de la communauté marocaines aux Etats-Unis intervient en application des Hautes instructions royales qui insistent sur la nécessité de soutenir et d'accompagner les projets et les initiatives des compétences des Marocains du monde.

L'objectif est de présenter les opportunités d'affaires que le Maroc offre notamment en matière d'investissement, ainsi que les incitations apportées par la nouvelle charte d'investissement, a-t-il indiqué, ajoutant que l'AMDIE est mobilisée pour accompagner les projets d'investissement des Marocains du monde.

Lors de cette rencontre, des compétences marocaines se sont succédé pour présenter leur success story dans leurs domaines d'activités, tout en exprimant leur disposition à contribuer à la dynamique de développement tous azimuts que connait le Royaume sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

A cette occasion, les participants venus de la Californie, de la Côte Est et de plusieurs autres États américains, ont pu suivre la projection d'un film institutionnel sur les grands chantiers de développement lancés au Maroc.