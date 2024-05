Ile Maurice: Melhia Bissière - Entre force et résilience

Cette ancienne journaliste mauricienne vivant maintenant au Canada participe au concours international MS Health and Fitness. Une compétition qui vise à honorer les réalisations remarquables des femmes dans le domaine du fitness, en mettant en lumière leur parcours unique et leurs succès. Mais pour notre compatriote, cela représente bien plus qu'un simple concours.

Ce qui commence comme un moyen de gérer son stress deviendra rapidement une passion profonde qui va transformer drastiquement sa santé mentale et physique. Melhia Bissière devient coach de fitness en 2017 et à son retour à Maurice, elle donne des cours de zumba, notamment à La Sentinelle Ltd où elle a travaillé jusqu'à récemment. Son engagement ne s'arrête alors pas là : elle s'investit dans des projets caritatifs, soutenant des causes telles que T1Diams et les femmes de sa communauté à Curepipe.

À travers sa participation au concours MS Health and Fitness, Melhia Bissière espère combattre la stigmatisation liée à l'obésité et partager la culture du bien-être. L'on peut découvrir son histoire et voter pour elle jusqu'au 16 mai, ce qui lui donnerait la chance de figurer en couverture du magazine et de remporter un prix en espèces (NdlR, https:// mshealthandfit.com/2024/melhia-bissiere). Cet argent, dit-elle, sera investi dans l'autonomisation des femmes, valeur qu'elle chérit et qu'elle souhaite partager avec le monde entier.

Parallèlement à son engagement dans ce concours, Melhia Bissière lance son projet MPower, visant à promouvoir le bien-être à travers des cours multisports et un accompagnement personnalisé. En tant que coach certifiée en zumba, spinning, body design and stretching, ainsi que pratiquante de boxe au Boxxing Studio à Montréal, elle souhaite transmettre sa passion pour le mouvement et l'estime de soi à travers ce projet. Pour elle, le sport est bien plus qu'une activité physique : c'est une occasion de prendre soin de soi et de se valoriser, où chaque participant reçoit un soutien individuel.

Par ailleurs, Melhia Bissière organise une master class de zumba le 26 mai, pour la Fête des mères, sur le thème Bring your own Mum, Sis, Bestie and Daddy Cool too. Cet événement permettra à chacun où qu'il soit dans le monde, y compris à Maurice, d'y participer en ligne. De 18 h 30 à 20 heures (heure de Maurice), cette séance qui dure 1 h 30 offrira une expérience dynamique et festive. Les inscriptions se font via Facebook sur le profil de Mel Bissière, au tarif de Rs 250 par personne à Maurice. (https://fb.me/e/1TJP4GjcY).