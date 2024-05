Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 Mai 2024

Sénégal : Visite de travail - Le président Paul Kagamé est arrivé à Dakar

Le président du Rwanda Paul Kagamé est arrivé à Dakar, samedi 11 Mai 2024 dans l’après-midi, pour une visite de travail de 48 heures. À son arrivée à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Yoff, le chef de l’État rwandais a été accueilli par son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Le dirigeant rwandais a eu droit aux honneurs militaires en présence d’officiels sénégalais avant de se diriger avec le président Bassirou Diomaye Faye dans le Pavillon présidentiel de l’aéroport. Cette visite du président du Rwanda est la première depuis l’élection de Bassirou Diomaye Faye et son investiture. (Source : adakar.com)

Cote d’ivoire : Obangame 2024 - La lutte contre la piraterie maritime au cœur de la 13e édition

La 13e édition de l’exercice militaire Obangame 2024 a été lancée le vendredi 10 mai, à la base navale de Yopougon-Locodjro. La marine nationale sera au front, du 8 au 18 mai, dans le cadre de Obangame 2024.A la faveur de cet exercice de sécurité maritime dans le Golfe de Guinée, la force navale ivoirienne, à travers des manœuvres militaires menées conjointement avec d’autres puissances maritimes africaines, renforcera ses capacités opérationnelles en mer en vue de mener à bien la lutte contre la piraterie maritime, la pêche illicite, le narco trafic. Le capitaine de corvette Anoman Letchi, directeur des exercices en mer, à la cérémonie d’ouverture d'Obangame 2024, le vendredi 10 mai, à la base navale de Yopougon-Locodjro (Abidjan), a déclaré que la force navale engagera de grands moyens afin de mettre en situation de combat les équipes qui seront sur le théâtre des opérations. (Source : fratmat.info)

Niger : Affaire fermeture frontière avec le Bénin - Fermée « pour des raisons de sécurité » (Pm Niger)

Le Premier ministre nigérien a affirmé samedi que son pays maintenait sa frontière avec le Bénin fermée « pour des raisons de sécurité », n'écartant pas « une solution » pour exporter le pétrole nigérien via le port béninois de Sèmè Kpodji.« C'est pour des raisons simples de sécurité (que) nous avons gardé cette frontière fermée », a indiqué Ali Mahaman Lamine Zeine lors d'un point de presse à Niamey. Mercredi, le président béninois Patrice Talon a appelé les autorités nigériennes à rouvrir leur frontière commune et à normaliser leurs relations, si Niamey veut exporter son pétrole depuis le port béninois de Sèmè Kpodji. (Source : afp)

Bénin : Vie chère - Des milliers de personnes ont manifesté contre la vie chère à Cotonou

Plusieurs milliers de Béninois sont descendus samedi dans les rues de Cotonou, la capitale économique du Bénin, pour protester contre la hausse des prix ainsi que contre des violations des libertés individuelles et syndicales, ont constaté des journalistes de l'Afp.« On a faim », ont scandé les manifestants qui répondaient à l’appel des syndicats, en sillonnant les principales artères de la ville, encadrés par les forces de l'ordre. (Source : acotonou.com)

Cameroun : Présidentielle de 2025- Un livre comme argument de campagne de Paul Biya

Le président de la République vient de publier, dans la mouvance de la célébration le 24 mars 2024 du 39e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( RDPC, au pouvoir), une nouvelle édition de son livre Pour le libéralisme communautaire, publié pour la première fois en 1987, et objet d’une « nouvelle édition revue et actualisée » en 2018.Officiellement, il s’agit « d’évaluer le passé de manière lucide et de s’inscrire résolument dans son temps pour que triomphe le Cameroun ». À un peu plus d’un an, de l’élection présidentielle, pour laquelle Paul Biya, 91 ans, entretient un certain suspense quant à sa candidature. Ces indications, que l’on doit aux éditions Favre, confèrent tout son sens au sous-titre du livre, et le distinguent nettement des précédentes éditions publiées en 1987 et 2018 : « Une pensée dynamique à la mesure des temps présents ». (Source : fratmat.info)

Kenya : All Africa Medias Leaders Summit - La BAD annonce des prix annuels pour les médias africains

Akinwumi Adesina, le président du groupe de la Banque Africaine de Développement était présent au All Africa Medias Leaders Summit qui se tient actuellement au Kenya. Durant l’évènement, il a annoncé que son institution prépare la création d’une cérémonie de récompenses pour les médias africains.La Banque Africaine de Développement (BAD) prépare une cérémonie de récompenses dédiée aux médias africains. C’est ce qu’a annoncé Akinwumi Adesina, le président du groupe de la BAD, le 9 mai, durant un discours prononcé lors du All Africa Medias Leaders Summit. Il a révélé que la BAD travaille avec l’organisateur de l’évènement pour la création de la cérémonie de récompense et envisage de collaborer avec d’autres institutions financières. (Source : aniamey.com)

Rca : Lutte contre la fuite des produits agricoles - L’Orccpa saisit une importante quantité de café

La lutte contre les trafics frauduleux de marchandises commence à porter ses fruits. Le 6 mai dernier, l’Office de règlementation, du contrôle, du conditionnement et de commercialisation des produits agricoles (Orccpa) a saisi, au Pk 26 sur la route de Boali, environ 6 tonnes de café brut prêt à l’exportation vers le Cameroun. Selon les responsables de l’Orccpa, la cargaison a été saisie, lundi 6 mai, dans un véhicule de transport en commun. Aussitôt, l’engin a été conduit et parqué dans l’enceinte de l’office pour des procédures administratives. Interrogé par les services de l’Orccpa, le conducteur du véhicule se dit affirme avoir été trompé par le trafiquant.( Source : abangui.com)

Gabon : Hydrocarbures - Panoro annonce une nouvelle découverte pétrolière sur le permis offshore de Dussafu Marin

Ces derniers mois, plusieurs gisements porteurs d’hydrocarbures ont été identifiés sur la zone d’intérêt de Dussafu, notamment par BW Energy, l’opérateur de ce site producteur localisé dans les eaux territoriales du Gabon.Au Gabon, la compagnie Panoro Energy a annoncé, vendredi 10 mai, la découverte d’un gisement pétrolier sur le périmètre pétrolier producteur de Dussafu, notamment dans l’extension nord-est du champ Hibiscus South. Ce développement est la résultante d’activités de forage réalisées à travers le puits d’exploration DHBSM-2P, foré jusqu’à une profondeur totale de 5 130 mètres et mettant en évidence une colonne de 35 mètres dans la formation de Gamba. Selon les premières estimations, cette région hébergerait quelque 14 millions de barils de pétrole dont environ 5 à 6 millions sont techniquement et économiquement exploitables.( Source :alibreville.com)

Togo : Ntic - Le pays qui a la meilleure connectivité mobile en Afrique de l’Ouest

Le Togo est le mieux équipé en internet mobile en Afrique, selon un classement établi par l’entreprise nPerf, spécialisée dans l’analyse des réseaux. Ainsi, pour 2023, les opérateurs Togocom et Moov Africa Togo en occupent les 1ère et 2e places. Le Togo affiche les meilleures performances au niveau de la qualité des débits (montants et descendants), du temps de réponse, de la navigation ou encore du streaming vidéo.Dans le top-5 figurent également Moov Bénin, Orange Sénégal et Orange CI (Côte d’Ivoire). (Source : alome.com)

Mali : Sortie de crise - Le dialogue inter-Maliens fait des recommandations

Les conclusions du dialogue Inter-Maliens initiées par le président Assimi GOÏTA ont recommandé ce vendredi la prolongation de 2 à 5 ans supplémentaires la durée de la Transition. Ce dialogue propose l’élévation de 6 colonels au grade de Général dont le chef de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA, ainsi que sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Dans son intervention, le président de la Transition, avant de saluer le Comité du dialogue inter-Maliens, a justifié ce dialogue par la fin de l’accord pour la paix et la réconciliation suite à la prise de la ville de Kidal aux mains des rebelles Touaregs. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme - Des bases terroristes réduites en cendres par les Fds

Au Burkina Faso, les forces combattantes ont mené un rude combat contre des terroristes dans le centre nord du pays. Ainsi, elles ont neutralisé plusieurs bases terroristes dans une opération militaire conduisant à la récupération de matériels militaires et moyens roulants. (Source : aouaga.com)