Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 Mai 2024

Sénégal : Diplomatie - Plus d’une heure d’entretien en tête à tête Diomaye et Kagame

Le président du Rwanda Paul Kagamé a été accueilli ce dimanche 12 mai 2024, au Palais de la République par son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye pour un entretien en tête à tête. Pendant plus d’une heure, les deux chefs d’État ont passé en revue l’état de la coopération entre le Sénégal et le Rwanda ainsi que les pistes d’amélioration. Le point sur la coopération bilatérale entre le Sénégal et le Rwanda dans des secteurs clés tels que le tourisme, le commerce et la gouvernance a été effectué par les deux personnalités. Les présidents Diomaye Faye et Kagamé ont d’ailleurs convenu d’approfondir les relations de coopération déjà solides entre leurs deux pays. Les deux présidents de la République se sont par la suite rendus à Dakar Arena pour suivre les deux dernières rencontres de la Basketball Africain League. (Source : adakar.com)

Tchad : Présidentielle - Succès Masra demande l’annulation des résultats

Le candidat arrivé deuxième à l’élection présidentielle tchadienne, Succès Masra, exige l’annulation du scrutin du 6 mai. Le parti « les Transformateurs » a déposé dimanche un recours au conseil constitutionnel. Selon les résultats provisoires publiés trois jours après la tenue du scrutin, l’Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE) a déclaré Mahamat Idriss Deby Itno vainqueur au premier tour avec 61,03 %.Mr. Masra a obtenu 18,53% selon les résultats de l’ANGE. Albert Pahimi Padacké, un ancien premier ministre du maréchal Idriss Deby Itno, père de l’actuel président de transition, a obtenu 16,91%. Dix candidats étaient en lice. Le parti du candidat Dr. Succès Masra, Les Transformateurs, est finalement sorti dimanche de son silence en saisissant le conseil constitutionnel pour un recours en annulation. Dr Sitack Yombatnan Beni, vice-président du parti « les transformateurs » a dénoncé, au micro de VOA Afrique, « une mascarade », faisant référence à l’élection présidentielle du 9 mai. (Source : africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Accès aux soins de santé - Blé Goudé promet un fonds de garantie aux urgences

Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep) promet de mettre en place un fonds de garantie aux urgences pour les populations défavorisées en Côte d’Ivoire, dès sa prise de pouvoir. C’était lors de la rentrée politique de son parti, le dimanche 12 mai 2024, à Yamoussoukro. Il justifie cette décision par le manque de soins dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire. « Dans nos hôpitaux, aujourd'hui, quand un individu n'a pas payé, il n’est pas soigné. Et nous les voyons mourir faute de moyens financiers », a-t-il déploré. Avant d'évoquer le manque de centre de santé à proximité, ce qui met en péril la vie des populations. « Près de 29 % des Ivoiriens vivent au-delà de 5 km pour trouver un centre de santé. Mais en route pour des soins, il meurt », a-t-il dénoncé. (Source : fratmat.info)

Mali : Dialogue inter-malien - Assimi Goïta tend la main à ses adversaires

Lors de la clôture du dialogue inter-Maliens, le président de la Transition, dans son discours en langue Bambara, a lancé un appel « aux frères égarés » en leur annonçant que « la porte du dialogue est toujours ouverte ». Il a souligné dans ses propos qu’il est évident qu’ils reviennent au dialogue pour que la paix et la réconciliation soient une réalité au Mali. Rappelons que la phase nationale de ce dialogue inter-Maliens a recommandé la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine élection présidentielle et la prolongation de 5 ans supplémentaires de la Transition politique. (Source : abamakocom)

Togo : Diplomatie- Nouveau partenariat franco-togolais pour faciliter la délivrance des visas business

Dans une démarche visant à renforcer les liens économiques et professionnels entre la France et le Togo, un accord important a été signé ce vendredi. L'ambassadeur de France au Togo, Augustin Favereau, en collaboration avec plusieurs organisations patronales togolaises, a annoncé la mise en place d’un partenariat destiné à faciliter la délivrance des visas professionnels pour la France et l’espace Schengen. Le partenariat a été conclu avec le Conseil National du Patronat du Togo, l’Association des Grandes Entreprises du Togo, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo, l’Union des Chambres régionales de Métiers, EUROCHAM Togo, et le Comité Togo des conseillers du commerce extérieur de la France. (Source : alome.com)

Niger : Levée d’immunité de Mohamed Bazoum - La date d’audience reportée à la demande de ses avocats

Le collectif international des avocats de l’ancien Président Mohamed Bazoum a « pris acte » du « report » pour « reprise des débats » au 7 juin 2024 de l'audience concernant la levée de l'immunité du président déchu. De plus, le collectif des avocats a transmis aux autorités et à la Cour d'Etat du Niger des requêtes concernant la libération immédiate de Mohamed et Hadiza Bazoum. (Source : aniamey.com)

Gabon : Fourniture d’électricité - Libreville s’offre une centrale flottante

Dans les prochaines semaines, l’État gabonais devrait acquérir, pour le compte de la SEEG, une centrale électrique flottante censée permettre à la commune de Libreville et ses environs d’en finir avec les délestages à répétition subis par les populations depuis plusieurs semaines. « L’électricité est un des piliers du développement économique et social », a rappelé Ali Hjaiej, vice-président de Karpowership International, au terme de l’audience qu’a accordée le président de la Transition à son groupe, le 8 mai 2024. (Source : alibreville)

Maroc : Après une arnaque au travail - Des jeunes kidnappés en Thaïlande et détenus en Birmanie

Au moins 14 Marocains sont détenus en Birmanie par des groupes armés après une arnaque au travail. Depuis quelques jours, les familles des disparus s’activent pour demander l’aide de la diplomatie marocaine qui assure ne pas ménager ses efforts pour porter assistance aux victimes. Selon les médias marocains, ces jeunes ont tous suivi le même parcours : un vol jusqu’en Malaisie, puis jusqu’en Thaïlande, avant de se rendre dans la ville de Mae Sot, à la frontière avec la Birmanie. (Source : Rfi)

Guinée : Face à la recrudescence des incendies - Le Gouvernement envisage d’introduire une nouvelle taxe

C’est une recommandation du Premier Ministre Bah Oury. Face à la recrudescence des incendies en Guinée, le chef du Gouvernement de transition recommande une batterie de mesures préventives. Parmi elles, l’accentuation du contrôle de la qualité des importations des matériels et des équipements électriques, la taxation des équipements de seconde main ainsi que le contrôle et les assurances sur les bâtiments. Alors que la Guinée est engluée dans un cycle sans fin d’incendies, le Général Mamadi Doumbouya a instruit les services compétents de mener des enquêtes sur ces sinistres afin de situer les «causes et les responsabilités ».( Source : africaguinee.com)