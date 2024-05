Togo: Dr Birrégah et l'ESA veulent produire les meilleurs pongistes du pays

L'histoire enregistre une nouvelle initiative sportive à l'ESA (Ecole Supérieure des Affaires). Après la Coupe du Fondateur de l'ESA, Dr Charles BIRREGAH, version Football, et diverses activités d'intégration et d'épanouissement de la jeunesse, cette école supérieure du Togo ajoute à son arc, la corde de la Coupe du Fondateur version Tennis de Table. La 1ère édition de cette coupe a été disputée ce Samedi à Lomé, sur le campus de Super Taco de l'ESA.

Pour cette compétition, nombreux ont été les apprenants et autres compétiteurs confirmés de la FTTT (Fédération Togolaise de Tennis de Table) à rivaliser d'ardeur dans les diverses catégories pour soulever les trophées en jeu. Il y avait comme catégories, celles des débutants, dames et des confirmés.

Si les participants les plus méritants sont repartis avec des trophées et enveloppes, tous les participants ont été également gratifiés d'une médaille, et de divers gadgets, et une demi-bourse sur les frais d'inscription octroyée par Dr Charles BIRREGAH.

Des mots du Président Fondateur de l'ESA, Dr Charles BIRREGAH qui a suivi de bout-en-bout les différentes empoignades, l'objectif en initiant cette coupe en Tennis de Table, après celle en football, « d'abord c'est d'implanter un club de tennis de table à ESA Super Taco. Nous avons déjà développé le football où nous avons été champions universitaire dans le football masculin et féminin, et volley-ball. Maintenant nous allons développer le Tennis de table, parce que c'est un sport que j'aimais et à Super Taco, nous l'avons développé pour que nos étudiants puissent s'amuser, et pas seulement nos étudiants parce que les enfants sont venus du Lycée de Tokoin, Lomé Cité, un peu partout. Donc c'est pour rendre nos étudiants joyeux et surtout de détecter des talents pour notre équipe nationale c'est pour ça que la présence du président de la FTTT et de son staff nous honore beaucoup. Et nous avons vu que nos enfants ont du talent maintenant avec du travail, ils vont devenir des futurs champions au niveau du Togo et pourquoi pas au niveau international ».

%

Cette disponibilité du Fondateur de l'ESA à apporter sa contribution pour la promotion et l'éclosion du Tennis de table au Togo est bien saluée du côté de la FTTT. Président de la FTTT, Vaast EDAH a indiqué au terme du tournoi que « la Fédération a besoin de ces genres d'initiatives parce que nous estimons que notre sport n'est pas assez connu et nous avons besoin de partenaires comme l'ESA pour asseoir et montrer notre discipline au grand public, à travers les élèves. Il n'y a pas de meilleures institutions pour montrer ou faire divulguer une discipline sportive. Nous sommes très heureux d'avoir été associé à cette initiative. Nous avons trouvé que pour une première, c'était une grande réussite. D'ailleurs l'ESA est connue comme une institution qui enseigne la qualité, de référence donc, nous ne sommes pas étonnés de la qualité du résultat ». M. EDAH s'est également réjoui du niveau de jeu démontré par les pongistes.

La page de la première édition à peine tournée, le président fondateur de l'ESA se projette désormais sur la prochaine édition. « On va corriger ce qu'il y a à corriger pour la prochaine édition, nous invitons donc les jeunes à venir pratiquer la discipline », a-t-il conclu.

Rendez-vous est donc pris pour l'édition prochaine de la Coupe du Fondateur de l'ESA en Tennis de Table, l'année prochaine. Mais en attendant, dans l'agenda sportif de l'ESA, la version football de la Coupe du Fondateur prendra la relève dans la première semaine du mois de Juillet.