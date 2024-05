Afrique de l'Ouest: La recherche au coeur de l'accès universel à l'assainissement

Dans le cadre du projet West African Sanitation Policy & Activators (WASPA), l'IPAR, Think Tank chargé de la recherche, a mené des études notamment sur les politiques et les mécanismes de financement du sous-secteur de l'assainissement. L'objectif était de soutenir la construction et le maintien d'un leadership politique pour une gestion sûre de l'assainissement dans cinq pays d'Afrique de l'Ouest (Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal) à travers un plaidoyer étayé par des données probantes.

Un atelier régional a réuni les membres du réseau des Think Tanks de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), avec les partenaires impliqués dans le projet West African Sanitation Policy & Activators (WASPA), pour partager les résultats du projet et discuter des initiatives dans le domaine de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Omar Sène, Directeur de l'Assainissement du Sénégal, représentant le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a souligné l'importance capitale de cet événement dans la quête commune de l'accès universel aux services de base en matière d'assainissement, d'hygiène et d'eau en Afrique de l'Ouest.

«Vous comprendrez donc tout l'intérêt que nous portons au projet WASPA, qui encourage les pays bénéficiaires à adopter et à mettre en oeuvre des lignes directrices pour l'élaboration des politiques d'assainissement en Afrique (ASPG), en vue de la revue ou du développement de politiques d'assainissement claires, complètes et efficaces. Par la recherche et le plaidoyer, WASPA met en exergue des évidences qui participent à lever les défis de l'assainissement dans ces cinq pays francophones d'Afrique, à construire et à maintenir un leadership politique fort pour une gestion sécurisée de l'assainissement basé sur les Directives africaines pour l'élaboration des politiques d'assainissement (ASPG)», a laissé entendre le Directeur de l'Assainissement qui a exprimé sa conviction que cet atelier renforcerait les liens de coopération et catalyserait l'action collective en faveur du développement durable de la région ouest-africaine.

Pour sa part, le président du réseau Think Tanks de l'UEMOA (RTT-UEMOA) soutient que la recherche est fondamentale pour la prise de décision par les décideurs. «Il est impératif de reconnaître le rôle crucial que la recherche pourrait jouer dans l'accélération de l'accès à l'assainissement, un droit fondamental pour tous les individus. La recherche peut servir de levier puissant pour résoudre les défis complexes liés à l'assainissement. Tout d'abord, elle nous permet de comprendre les besoins spécifiques des communautés, en tenant compte des facteurs socio-économiques, culturels et environnementaux. Cette compréhension approfondie est essentielle pour concevoir des solutions adaptées qui répondent véritablement aux besoins des populations» renseigne Cheikh Oumar Ba, Directeur exécutif de l'Initiative prospective agricole et rurale (IPAR).

Selon lui, la recherche peut également contribuer à sensibiliser et à éduquer les communautés sur l'importance de l'assainissement et des bonnes pratiques d'hygiène. En fournissant des données probantes et des informations précises. «La recherche permet de mesurer et d'évaluer l'impact des interventions en matière d'assainissement ; ce qui est essentiel pour garantir l'efficacité des politiques et des programmes mis en oeuvre. En suivant de près les progrès réalisés et en identifiant les défis persistants, nous pouvons ajuster nos stratégies et intensifier nos efforts là où ils sont le plus nécessaires», a conclu M. Ba, Directeur exécutif de IPAR.

«TRAVAILLER ENSEMBLE POUR ELABORER DES SOLUTIONS INNOVANTES ET DURABLES»

Le Professeur Sayouba Ouédraogo, Secrétaire général du réseau des Think Tanks de l'UEMOA, a magnifié le partage d'expériences et de connaissances, soulignant, par ailleurs, que l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène est un droit fondamental pour chaque individu. Malheureusement, des millions de personnes en Afrique de l'Ouest en sont encore privées. «Au cours des prochains jours, nous aurons l'occasion d'explorer les défis et les opportunités qui se présentent à nous, et de travailler ensemble pour élaborer des solutions innovantes et durables. Je suis convaincu que, grâce à notre collaboration et à notre engagement collectif, nous pourrons surmonter les obstacles qui nous attendent et réaliser notre vision d'un avenir où chaque personne a accès aux services de base dont elle a besoin pour mener une vie saine et épanouissante», a fait savoir Pr Ouédraogo.

La composante recherche du projet a été mise en oeuvre en étroite collaboration avec des institutions du RTT-UEMOA, telles que le CEDRES, LARES, IPAR et CIRES, ainsi que d'autres partenaires régionaux, notamment GRAAD, EFORE, EAA-Niger et ISE. Le thème de cette première édition de l'atelier régional WASPA est : «La Recherche comme levier d'accélération de l'accès universel aux services de base (assainissement-hygiène-eau) sûrs en Afrique de l'Ouest». En mettant l'accent sur la recherche, «nous visons à stimuler des actions significatives et à encourager un dialogue ouvert pour un avenir où la valorisation des connaissances devient un moteur du développement durable dans nos pays».

En conclusion, le président du réseau des Think Tanks de l'UEMOA ( RTT-UEMOA) invite tous les acteurs à se joindre à leurs efforts, pour la production et l'utilisation des données probantes dans les processus de prise de décisions stratégiques par les pouvoirs publiques, pour garantir un accès pour tous à un assainissement de qualité, tant pour les générations actuelles que futures.