Sénégal: Des équipements de production de l'ANA à des acteurs de l'ostréiculture de Foundiougne

Fatick — La directrice générale de l'Agence nationale de l'aquaculture (ANA), Tening Sène a mis à la disposition des femmes ostréicultrices de Dassilamé et Mbassis (département de Foundiougne, centre) des équipements de production pouvant leur permettre de faire des produits de meilleures qualités, compétitifs sur le plan international.

" Nous espérons à travers cet accompagnement permettre à ces femmes d'avoir plus de revenus et de capacités techniques mais également des produits de meilleures qualités et compétitifs sur le plan international", a-t-elle indiqué lors d'une visite dans les sites ostréicoles de Dassilamé et Mbassis dans le département de Foundiougne.

Dr Tening Sène a entamé une tournée pour accompagner les acteurs de l'aquaculture notamment les femmes ostréicultrices.

Elle a octroyé 7.500 guirlandes à trois groupements et 250 potions de grossissement d'huîtres également par groupement. Ils ont aussi bénéficié d'une charrette et d'un cheval qui va faciliter le transport entre le site de récolte et le lieu de de stockage.

La directrice de l'ANA a précisé que les femmes ostréicultrices ont confectionné et installé 1500 guirlandes sur les 2.500 reçus par chaque groupement, précisant qu'une une formation pratique a été faite au préalable avec les bénéficiaires.

" Les huîtres sont des produits à forte valeur ajoutée mais elles sont exigeantes en termes de normes sanitaires pour une consommation frais. C'est pourquoi, il était nécessaire de prendre toutes les dispositions", a souligné Dr Sène.

Elle n'a pas manqué de rappeler qu'un programme était entrain d'être mis en place sur toute la chaîne de valeur ostréicole pour permettre aux acteurs de gagner décemment leur vie.

" Nous comptons les accompagner étape par étape afin qu'elles soient de grandes professionnelles de ostréiculture au Sénégal et dans le monde", a-t-elle assuré.