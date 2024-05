Afrique Australe: La force de la SADC annonce la traque contre les groupes armés dans l'Est de la RDC

Dans une vidéo postée sur réseaux sociaux, le commandant de la Mission de la SADC en République démocratique du Congo (SAMIDRC), général-major Monwabisi Dyakopu annonce des opérations pour neutraliser les groupes armés illégaux dans l'Est de la RDC afin de protéger les civils.

« Conformément au mandat de SAMIRDC, en coopération avec les FARDC, SAMIRDC mènera des opérations pour neutraliser les forces négatives et les groupes armés illégaux dans l'Est de la RDC afin de restaurer et de maintenir la paix et la sécurité, de créer un environnement sûr et de protéger les civils et leurs biens en cas de menaces et d'attaques imminentes », a déclaré le général Monwabisi.

Selon lui, ces opérations visent à ouvrir les voies d'approvisionnement et à faire en sorte que les civils soient à l'abri des intimidations, des déplacements et des meurtres, afin que les communautés puissent mener leur vie quotidienne sans interférence ni menace.

Au cours des opérations, a-t-il assuré, la SAMIDRC respecte les aspects relatifs aux droits de l'Homme ainsi que les dispositions du droit des conflits armés en vertu du droit international humanitaire.

En outre, selon lui, elle coopère avec divers acteurs humanitaires pour améliorer la situation humanitaire et sécuritaire en RDC.

"SAMIDRC s'engage pour la paix et la sécurité en RDC et continuera à soutenir et à collaborer avec l'armée nationale de la RDC dans la lutte contre les forces négatives et les groupes armés illégaux", a réaffirmé le commandant de la force de la SADC en RDC.

Cette déclaration est publiée quelques jours seulement après que des bombes, supposées larguées par les rebelles du M23 dans des camps des déplacés près de Goma, ont tué une quinzaine de civils.

La Communauté de développement de l'Afrique australe avait commencé à déployer ses troupes en décembre 2023 dans l'Est de la RDC. Cette force a pour mission de « soutenir la RDC pour neutraliser les groupes armés dans l'Est du pays ». Elle est constituée de soldats venus notamment de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie.