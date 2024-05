Guinée: Transports - Le ministre Ousmane Gaoual lance les activités de la Compagnie Soumaoro Transport et Courrier Succursale

Le gouvernement guinéen par la voix de son ministre des transports, Ousmane Gaoual Diallo a procédé ce samedi 11 mai 2024 au lancement officiel en Guinée des activités de la Compagnie Soumaoro Transport et Courrier Succursale avec des bus de haut standing et climatisé, a constaté Aminata.com à travers un de ses journalistes.

Cette cérémonie qui a eu lieu dans le quartier Yimbaya École dans la commune de Gbessia en banlieue de Conakry a mobilisé autorités locales, forces de défense et de sécurité, le syndicat des transporteurs, le patronat, les sages et population de Yimbaya École mais aussi les cadres du ministère des transports.

Dans son discours de bienvenue, Balla Condé, chef du quartier de Yimbaya École, s'est réjoui du choix porté sur sa localité pour abriter la gare et les locaux de la société Soumaoro transport.

Prenant la parole, Soumaoro Abdoulaye, directeur général de ladite société a dit que Soumaoro Transport et Courrier Succursale de Guinée est une filiale de la Société mère STC évoluant en République soeur de la Côte d'ivoire.

« Je saisis donc cette occasion, pour témoigner toute ma gratitude aux nouvelles Autorités, pour toutes les dispositions prises afin de faciliter nos

activités en terre bénie de Guinée, qu'elles en soient vivement remerciées. L'occasion qui nous ait offerte est pleine de signification. Elle résulte de la volonté et de la vision du Président du Comité National du rassemblement pour le Développement (CNRD) et de son Président le Général de Corps d'Armée Mamadi DOUMBOUYA, Président de la République, Chef de l'Etat. Qui depuis la prise de responsabilité le 05 Septembre 2021, ne ménage aucun effort pour l'amélioration des conditions de vie et de mobilité de l'ensemble de la population guinéenne", a-t-il entamé.

Poursuivant, il attire l'attention du ministre des Transports à travers la Direction Générale du Conseil Guinéen des Chargeurs, à donner une suite favorable et dans un délai raisonnable à leur demande de l'ancien gare de Yimbaya-Bougie pour pouvoir bâtir des infrastructures dignes de nom à l'image des gares routières de la sous- région.

"L'ambition qui nous anime, est de servir pour un premier temps l'ensemble du territoire national en reliant toutes les grandes villes du pays et secondo de rallier Conakry à toutes les capitales de I'Afrique de l'ouest. On a les moyens de notre politique. Je profite de cette occasion, pour vous notifier qu'en sous peu de temps l'axe N'Zérékoré - Abidjan, connait à nos jours une intensification de son trafic, grâce à l'État confortable de nos bus roulant à la satisfaction des usagers. Je termine par rassurer une fois encore de notre disponibilité indéfectible à accompagner le CNRD et le Gouvernement guinéen dans la lutte contre le phénomène des accidents de la circulation qui ont endeuillé des familles ces derniers temps", a-t-il indiqué.

De son côté, Frébory Donzo, Président de l'Union Nationale des Transporteurs Routiers de Guinée a profité de l'occasion pour demander au ministre des transports de s'investir pour le renouvellement du parc automobile guinéen afin de diminuer les accidents de la circulation. "Les multiples accidents qu'on enregistre ces derniers temps sont dus aux vieux véhicules", a-t-il fait savoir.

Prenant la parole, Mr Lancinet Keita, Directeur Général du Conseil Guinéen des Chargeurs dans cette ceremonie de lancement des activités de la société Soumaoro transport , a fait savoir que ce site de Ymbaya-bougie dont la superficie est un peu plus d'un hectare a été cédé par l'État guinéen au ministère des transports par une décision d'affectation de la direction générale du patrimoine bâti public du 12 juin 2019 en faveur du conseil guinéen des chargeurs servira à la construction d'une Gare internationale.

"Ceci permettra de contribuer à la facilitation du transport et du commerce international en Guinée. L'une des missions du conseil guinéen des chargeurs est de réaliser des infrastructures logistiques d'appui dans le secteur du transport terrestre pour une meilleure assistance des opérateurs économiques de notre pays. Je réaffirme ici l'engagement du conseil guinéen des chargeurs à poursuivre les efforts de réalisation d'infrastructures logistiques d'appui pour un système de transport routier performant en République de Guinée", a-t-il renchéri.

De son côté, Mamoudou Keita, Directeur national des transports parle d'une première en République de Guinée.

"C'est la première fois en Guinée de lancer une société privée de transport public avec des moyens de transport neufs. Il s'agit aujourd'hui de lancer 12 bus sur les différents axes routiers de notre pays mais aussi reliant notre pays à des pays voisins. Ceci a été rendu possible grâce à la volonté et à la vision éclairée du chef de l'État. Mr le ministre, avoir des bus neufs est une chose mais cela ne suffit pas. Nous avons dans le sous secteur du transport terrestre en général et routier en particulier d'énormes difficultés, des enjeux et des défis à relever. L'un des défis c'est justement d'améliorer les gares routières pour que les usagers qui vont embarquer dans des bus neufs puissent également trouver des plateformes modernes avec des commodités, d'accueil, d'attente et d'embarquement mais aussi de débarquement. L'un des défis également, ce serait l'avis à nos partenaires pour le renouvellement de leur parc automobile. Là dessus, sur vos instructions, un projet est en gestation au ministère des transports", affirme-t-il.

Dans son discours, Ousmane Gaoual Diallo, Ministre des Transports s'est réjoui du lancement des activités de cette société en République de Guinée.

Pour lui, lancer une société une société de transport de personnes par bus à un moment où le pays est frappé par une multitude d'accident de la circulation ne peut qu'augurer de meilleures perspectives pour son département.

"Le ministère des transports à travers la direction nationale du transport terrestre est en train de prendre des mesures idoines pour améliorer la qualité et la compétitivité du transport routier qui est vital pour l'économie de notre pays. Au-delà de la mise en place d'un cadre institutionnel et réglementaire favorisant l'installation des sociétés privées de transport, le ministère est en train de travailler pour la relance de la société publique de transport urbain. Déjà, jeux vous annoncer la commande et le paiement de 50 nouveaux bus qui seront livrés d'ici la fin de l'année afin d'améliorer le déplacement des citoyens dans la capitale et vers les villes de l'interieur. Ensuite, suivra immédiatement 50 autres bus", annonce le ministre des transports, par ailleurs porte-parole du gouvernement.

Parmi ces engins, il y a des bus VIP. La cérémonie s'est terminée par une visite guidée des 12 bus dont certains sont des véritables avions sur terre.