Congo-Kinshasa: Des infirmiers et infirmières rendent hommage à leurs collègues victimes de la guerre dans l'Est

L'Ordre des infirmiers et infirmières de la RDC a commémoré dans la méditation, ce dimanche 12 mai, la journée internationale des infirmiers et infirmières, en hommage à leurs collègues victimes des affres de la guerre dans l'Est du pays.

Au Maniema, le président provincial de cette structure, Dieudonné Baruani Musenge, a appelé ses pairs à prier pour leurs collègues qui dans l'exercice de leur profession subissent les affres des conflits armés au Nord-Kivu et en Ituri.

« Nous sommes dimanche, nous tous nous sommes obligés d'aller dans les églises et prier pour que notre pays sorte de ce gouffre des guerres que les autres nous imposent. Et pour nos confrères ayant perdus leurs âmes et aussi ceux qui restent encore là en insécurité, nous sommes obligés de prier pour eux », a lancé l'infirmier Dieudonné Baruani.

Plusieurs membres du personnel soignant dans l'Est de la RDC ont perdu la vie et d'autres ont été blessés lors d'attaques armées menées par des groupes rebelles et miliciens, notamment dans la région de Beni et en Ituri.

Le dernier cas en date remonte à mercredi 8 mai, le jour où l'infirmier titulaire du centre de santé de Mantumbi, dans le territoire de Beni a été tué dans une attaque des rebelles ADF contre cette structure sanitaire.

Cette année, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) célèbre la journée internationale des infirmiers et infirmières sous le thème : « Nos infirmières. Notre avenir : le pouvoir des soins ».

L'OMS indique que des investissements urgents sont vitaux pour soutenir le personnel infirmier. Une éducation de qualité, un environnement de travail décent et un salaire équitable sont nécessaires, selon cette organisation.