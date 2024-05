Cameroun: Journée de l'Europe 2024 - L'Ambassadeur de l'UE loue réalisations et coopération au pays

Journée de l'Europe 2024 au Cameroun: L'ambassadeur de l'UE exalte les réalisations de son institution

La journée de l'Europe a été présidée par son S.E. Jean-Marc CHATAIGNER, Ambassadeur de l'Union européenne en République du Cameroun et pour la Guinée Equatoriale par une grande réception offerte au musée national ce 9 mai 2024 en présence du ministre des relations extérieures Lejeune MBELLA MBELLA, représentant personnel du Chef de l'État Paul BIYA. À l'occasion de cette commémoration, une dizaine de ministres ont fait le déplacement ainsi que des ambassadeurs des pays européens.

L'enceinte du musée national grouillait d'invités venus de toutes partes. Le Chef de la représentation de l'UE n'a pas manqué de féliciter l'énormissime présence des convives qui ont répondu à l'invitation.

Arrivé depuis quelques mois, le diplomate a tout d'abord visité le Cameroun profond; il le précise en ces mots, "Depuis mon arrivée au Cameroun, je me suis efforcé d'aller à la rencontre de tous des bénéficiaires d'actions et interventions de l'UE : administrations, collectivités territoriales décentralisées, ONG, entreprises et opérateurs de projets. Et je peux vous assurer que j'ai découvert, dans chacune des 7 régions que j'ai officiellement visitées, des projets structurants, des start-up et des pépites d'innovations, bref, des infrastructures, petites et grandes, qui accompagnent véritablement les besoins essentiels des populations locales..."

%

La collaboration entre l'Union Européenne et le Cameroun est au beau fixe selon son Excellence Jean-Marc CHATAIGNER grâce aux réalisations des projets de grandes envergures qu'il cité dans l'extrait du discours, "Dans la région du Littoral : un bac qui réunit deux villages, l'un anglophone, l'autre francophone séparés par un bras d'eau tout près de la Région du Sud-Ouest. Mais aussi le Terminal fruitier que nous avons contribué à construire au sein du Port Autonome de Douala ;-dans la région du Centre : un soutien à des coopératives de cacao pour le développement d'une filière cacaoyère respectueuse de l'environnement et de la forêt ; ainsi que le financement, en format « Team Europe », de la construction du Barrage de Nachtigal qui entrera bientôt en service ; -dans la région de l'Extrême-Nord : l'appui à la filière coton et le financement de la construction du Pont sur le Logone, qui sera inauguré d'ici la fin de l'année.

La plus grande fierté que je peux ressentir en tant qu'Ambassadeur de l'Union européenne, c'est de savoir que nous contribuons à valoriser, aux côtés du Gouvernement camerounais, ce fantastique capital de ressources au service des populations. Nous avons actuellement près de 330 milliards de FCFA d'encours de projets au Cameroun sous forme principalement de dons. Les fonds européens couvrent trois grandes priorités de l'Union européenne dans le pays : la gouvernance, la paix et la sécurité ; le développement économique durable, l'appui au PME et au climat de affaires ; la protection de l'environnement, le changement climatique, l'énergie renouvelable, ce que nous appelons le « Pacte vert européen ».

Nous travaillons aussi étroitement, pour l'appui au secteur privé, avec la Banque Européenne d'Investissement. Toutes ces priorités ont été définies conjointement par l'Union européenne, ses Etats membres et le Cameroun, notamment pour la période 2021-2027, en lien avec notre initiative mondiale « Global Gateway » qui a vocation à faciliter, à travers le monde, une croissance et une prospérité partagées. Nous avons encore de nombreux projets à sortir des cartons et à mettre en oeuvre : la construction du Pont sur le Ntem à la frontière de la Guinée Equatoriale ; le projet de construction de la voie de contournement de Yaoundé et la mise en place, d'ici 2028, du Bus Rapid Transit (BRT) pour désengorger la ville aux 7 collines ; la route Ngaoundere-Garoua ; les études et le démarrage des travaux du Barrage de Kikot..."

En terminant son discours, le diplomate a invité les ressortissants des pays de l'UE présents au Cameroun à voter le mois prochain les 720 députés européens. Dans le même cadre, il appelle les camerounais à s'inscrire sur les listes électorales en prélude à l'élection du président de la République de 2025.