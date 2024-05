Afrique: Sénégal-Tunisie / Le tandem Dr Cheikh Omar Diallo Fondateur de EAO - Mongia Argoubi lance un ambitieux consortium pour booster le capital humain africain

Deux noms africains bien connus, Mongia Argoubi et Dr Cheikh Omar DIALLO, dans le monde du coaching et du training, vont lancer à Dakar (capitale sénégalaise) ce lundi 13 mai, un consortium pour renforcer le capital humain du continent.

Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique ce dimanche 12 mai 2024, la formatrice internationale de nationalité tunisienne Mongia Argoubi, accréditée en PNL et certifiée en nouveau code directement par John Grinder, Carmen Bostic St Clair et Michael Carro s'est associée avec le Sénégalais Dr Cheikh Omar Diallo, Fondateur et Président de EAO pour la mise en place d'un ambitieux consortium, spécialisé dans le coaching, le training et la formation du capital humain africain. Selon des sources crédibles, ce tandem hautement stratégique entre la prestigieuse école d'art oratoire et de leadership EAO qui prend incontestablement de l'épaisseur, drivée par le talentueux communicant sénégalais, Dr Cheikh Omar DIALLO et cette figure emblématique du coaching en Tunisie, Madame Mongia Argoubi se veut un partenariat win-win, ouvert aux métiers émergents et pointus arrimés aux standards du coaching international et de l'art oratoire.

Notoriété et influence de EAO

Cette ouverture vers d'autres marchés en Afrique du Nord atteste encore une fois de la notoriété et de l'influence de EAO, que dirige avec brio, le sénégalais Cheikh Omar DIALLO auprès des gouvernements, des décideurs et des leaders africains.

%

Des informations de Confidentiel Afrique renseignent que la cérémonie de signature du consortium est prévue ce lundi 13 mai dans un hôtel de la capitale sénégalaise en présence de l'ambassadeur de la République de Tunisie au Sénégal.

Pour rappel, la Tunisienne Mongia Argoubi est une figure de proue du coaching et du training. Elle bénéficie de la reconnaissance de L'ITCA, académie internationale des formateurs en coaching par le PNL qui l'a sélectionnée en qualité de formatrice internationale accréditée en PNL et certifiée en nouveau code directement par John Grinder, Carmen Bostic St Clair et Michael Carroll, pour co-animer le « NLP Around the World » un programme de haut niveau de certification en The International Coaching with New Code NLP, donné simultanément sur quatre continents à travers des sites satellites.