Cote d'Ivoire: Forum régional des femmes du Cavally/Cécile Compaoré Zoungrana de l'Unfpa - 'Nous nous engageons à appuyer le Conseil régional du Cavally'

En prélude au forum régional du Cavally, la représentante de l'Unfpa promet un appui de son institution au Conseil régional.

Qu'est-ce que le Fonds des nations unies pour la population et quelles sont vos principales missions auprès des populations ?

Le Fonds des nations unies pour la population (Unfpa) est l'agence des Nations unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductive. Nous travaillons pour garantir que chaque grossesse soit désirée, chaque accouchement soit sans danger et chaque jeune soit en mesure de réaliser son potentiel.

Les domaines d'action de l'Unfpa sont ainsi liés à la santé et droits sexuels et reproductifs, aux droits humains et à l'égalité de genre, aux questions de dynamique de populations en lien avec le développement et la participation des jeunes.

L'Unfpa joue un rôle crucial dans la promotion de la santé des femmes, des jeunes et des communautés, en travaillant sur divers fronts, allant de la prévention des grossesses non désirées et des complications liées à la grossesse et à l'accouchement, jusqu'à la lutte contre la Violence basée sur le genre (Vbg) et les pratiques néfastes telles que les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants.

Son engagement en faveur de l'autonomisation des femmes et des jeunes, ainsi que son soutien aux initiatives visant à garantir un accès équitable aux services et droits en santé sexuelle et reproductive, contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable et à la création d'un monde où chaque individu, notamment les femmes et les jeunes, peut réaliser son plein potentiel.

C'est pour cela que le Plan stratégique de l'Unfpa a identifié trois résultats transformateurs ciblant la femme et la jeune fille. Il s'agit en effet d'oeuvrer à ce que tous les décès maternels évitables, les besoins non satisfaits en planification familiale et les Vbg et pratiques néfastes soient éliminés.

En travaillant en partenariat avec les gouvernements, les organisations de la société civile et d'autres acteurs, l'Unfpa continue de faire progresser les droits reproductifs et de promouvoir la santé et le bien-être des populations dans le monde entier.

L'Unfpa travaille également sur les questions de démographie, de population et de développement durable. Cela inclut la collecte de données démographiques, l'analyse des tendances démographiques qui sont essentielles à la planification du développement.

L'Unfpa intervient également lors des crises humanitaires pour répondre aux besoins spécifiques des femmes et des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive.

L'image et le nom de votre institution sont associés au Forum régional des femmes et des filles qui se tiendra les 9, 10 et 11 mai 2024, pourquoi vous engagez-vous à soutenir cette politique de l'autonomisation de la femme dans la région du Cavally ?

Notre engagement envers l'autonomisation des femmes dans la région du Cavally est fondé sur notre conviction que chaque femme et chaque fille ait le droit de réaliser pleinement son potentiel. Nous croyons que l'autonomisation des femmes est essentielle pour atteindre l'égalité des sexes, la réduction de la pauvreté et le développement durable.

Le Forum régional des femmes et des filles du Cavally est une excellente initiative qui s'inscrit en bonne place dans le programme de coopération entre l'Unfpa et le gouvernement de Côte d'Ivoire. En associant notre nom et notre image à cet événement, nous voulons contribuer à sensibiliser davantage à l'importance de l'autonomisation des femmes et des filles, et encourager d'autres organisations, partenaires et même individus à soutenir cette cause et à investir dans les filles et les femmes.

Nous reconnaissons le potentiel transformateur des femmes en tant qu'actrices clés du développement. C'est pourquoi, nous sommes impatients de voir les résultats positifs de ce forum et de continuer à travailler avec les communautés locales pour améliorer la vie des femmes et des filles dans la région du Cavally. Notre engagement envers cette cause est inébranlable et nous sommes déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir cette initiative de promotion de l'autonomisation et du leadership des femmes dans la région du Cavally.

Il faut aussi souligner que l'engagement et le leadership de la Ministre d'Etat, Présidente du Conseil Régional du Cavally, Mme Anne Désirée Ouloto, ont été déterminants dans notre choix de soutenir cette initiative.

Comment cet engagement se traduira-t-il pour appuyer le Conseil régional du Cavally dans la mise en oeuvre et dans le suivi des résolutions issues de ce forum ?

L'Unfpa est convaincu que ce forum contribuera de manière significative à l'amélioration de la vie des femmes et des filles du Cavally et à la promotion d'un développement local plus durable et inclusif.

L'Unfpa s'engage à appuyer le Conseil régional du Cavally dans la mise en oeuvre et le suivi des résolutions issues du Forum régional des femmes et des filles du Cavally. Cet engagement se traduira concrètement par les actions suivantes :

· Fournir une assistance technique et financière aux initiatives en faveur des femmes et des filles.

· Renforcer les capacités des organisations de femmes et de jeunes.

· Sensibiliser aux questions de l'égalité des sexes et des droits des femmes.

· Promouvoir la participation des femmes et des filles à la vie publique et économique.

· Offrir des services gratuits de planification familiale sur 24 sites de la région.

· Appuyer la mise en place d'un Comité régional de femmes qui se chargera du suivi des engagements du Forum.

· Contribuer à la mobilisation de partenariats gagnants pour le renforcement de l'autonomisation et du leadership des femmes et des filles du Cavally.

Notre engagement en faveur de l'autonomisation de la femme traduit notre conviction que les femmes et les filles possèdent un potentiel illimité et que chaque contribution est indispensable au développement harmonieux de la nation.

Quel appel lancez-vous aux femmes de la région du Cavally pour la réussite de ce forum ?

Femmes de la région du Cavally, ce Forum est le vôtre ; il vous offre une occasion unique de faire entendre vos voix, de partager vos aspirations et de contribuer à l'élaboration d'un avenir meilleur pour vous-mêmes, vos familles et vos communautés.

Votre participation active est essentielle pour :

· Identifier les défis auxquels vous êtes confrontées et proposer des solutions.

· Définir les priorités pour votre autonomisation.

· Développer des stratégies et des actions concrètes pour promouvoir l'égalité des sexes et le développement durable.

· Renforcer le leadership des femmes et des filles de la région du Cavally dans la prise de décision.

· Mobiliser les ressources et les partenariats pour soutenir vos initiatives.

Raison pour laquelle, je vous encourage à :

· Participer aux différentes activités du forum.

· Partager vos expériences et vos perspectives.

· Exprimer vos besoins et vos aspirations.

· Vous engagez dans le dialogue et la réflexion collective.

· Prendre des initiatives et des responsabilités pour le changement.

Ensemble, nous pouvons faire du Forum régional des femmes et des filles du Cavally un succès retentissant et ouvrir la voie à un avenir plus juste, plus prospère et plus inclusif pour toutes les femmes et les filles de la région.