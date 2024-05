Tunisie: La ligne d'or - La finance d'entreprise, bien plus que des chiffres

Pour les PME, mais également pour les très petites entreprises, entreprises familiales, etc., la comptabilité, la finance et la relation avec l'administration fiscale sont un véritable cauchemar. Une phobie pour plusieurs entrepreneurs qui n'arrivent pas à s'y retrouver et font que, parfois, certaines petites entreprises tournent à vide, dépensent de l'argent, en reçoivent, mais sont incapables en réalité de répondre à quelques questions aussi simples qu'évidentes : mon entreprise est-elle rentable ? Si oui, dans quoi suis-je bon ? Dans quoi suis-je moins bon ? Le retour sur investissement est-il à la hauteur du risque que j'ai pris ?

La navigation financière, à vue, mène souvent les entreprises et les start-up à une mort subite avant d'atteindre le très jeune âge de 3 ans. La tenue d'une comptabilité et les résultats financiers que l'on dégage ne doivent pas être une simple formalité ou la volonté de remplir une obligation légale, elle permet ou de voir, avec parfois une précision d'orfèvrerie, où va notre entreprise, aussi petite soit-elle.

Dans son ouvrage, «Comprendre toute la finance», le professeur de finance, Christophe Thibierge, explique : «La finance avant tout, c'est trouver de l'argent [financement], le protéger et puis penser à le faire croître».

En fait, la tenue d'une comptabilité irréprochable et pointue permet, in fine, d'élaborer une analyse financière. Autrement dit, cela améliore la lisibilité des comptes de l'entreprise. Si, par exemple, vous entendez que telle ou telle entreprise réalise un chiffre d'affaires de 1 million de dinars, cela pourrait paraître impressionnant, mais en réalité, ce chiffre ne nous informe presque sur rien. En effet, s'il n'est pas rapporté aux charges, au capital investi, ou s'il n'est pas comparé aux résultats de l'année précédente ou aux résultats des entreprises du même secteur d'activité, ce chiffre ne signifie presque rien, car tout est relatif. Elaborer une analyse financière, même toute simple, avec une calculette bon marché, permet d'avoir une idée plus ou moins précise sur «la performance globale de l'entreprise».

«On travaille mal dans une usine où l'on ne voit pas clair, et, pour qu'on y voie clair, il faut un bon éclairage et une bonne comptabilité», écrivait déjà, au siècle dernier, Auguste Detoeuf, industriel mais aussi essayiste français.

Cependant, attention, comme l'explique Michel Berry dans un article de 1983, «une technologie invisible ? L'impact des instruments de gestion sur l'évolution des systèmes humains», il est hors de question de se laisser distraire par les outils qu'offre l'analyse financière.

Les chantres de la finance rappellent eux-mêmes que la fonction financière dans une entreprise n'est qu'une «fonction de support». A ce titre, la finance doit rester «la servante obéissante de la stratégie de l'entreprise et non l'inverse», comme l'écrit si bien Christophe Thibierge. Plus clairement, c'est toujours au capitaine du navire de choisir le cap et ne pas obéir aveuglément aux chiffres, c'est d'ailleurs cela qui fait le génie de certains entrepreneurs.

En 1950, Walt Disney a eu l'idée de créer un parc d'attractions. Une idée complètement rejetée par les financiers, les investisseurs et les banquiers, qui étaient convaincus (tout calcul fait) que le parc ne serait pas rentable. Aujourd'hui, Disneyland est l'un des parcs d'attractions les plus populaires au monde.