Rwanda: Le Parti vert, autorisé à se présenter à l'élection présidentielle, a tenu son bureau politique

Au Rwanda, le Parti démocratique vert, seul parti d'opposition autorisé, a tenu ce samedi 11 mai son bureau politique à Kigali. À une semaine de l'ouverture du dépôt des candidatures pour les scrutins présidentiel et législatifs du 15 juillet prochain, l'objectif est d'approuver le manifeste porté par le candidat du parti à la présidence, le député Frank Habineza, et de désigner les autres candidats pour les sièges de députés.

Un cri de ralliement est scandé en choeur par les quelque 200 délégués du Parti démocratique vert réunis pour son bureau politique. À l'ordre du jour : la rédaction du programme pour la présidentielle du candidat de la formation d'opposition, le député Frank Habineza.

« Nous avons 17 points, qui vont de la justice, à l'environnement, la protection des droits humains, la démocratie, a détaillé Frank Habineza. Dans le manifeste, on demande par exemple le vote électronique, mais on demande aussi à la commission électorale d'autoriser des commissaires de partis politiques de prendre part au comptage des voix. »

Le Parti démocratique vert espère davantage de députés au Parlement

Le parti pourra dès le 17 et jusqu'au 30 mai déposer ses dossiers de candidatures pour la présidentielle et les législatives du 15 juillet prochain. Deux députés représentent pour l'instant la formation au Parlement, un chiffre que Frank Habineza espère dépasser : « Aujourd'hui, nous avons approuvé 64 candidats, alors nous allons faire campagne dans tout le pays et nous demandons des élections libres et justes. Notre plan est de déposer tous les dossiers ensemble, pour les candidats au Parlement et la candidature présidentielle. On les déposera très vite, car tout est prêt. »

Frank Habineza est pour l'instant le seul candidat d'un parti reconnu à se présenter face au chef d'État Paul Kagame. D'autres personnalités indépendantes, comme l'opposante Diane Rwigama, ont également annoncé récemment leur intention de participer au scrutin présidentiel.