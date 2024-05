Sénégal: Dans l'attente de l'esprit saint - Père Elie Assogba fait découvrir les fruits de ce mystère

Les fidèles chrétiens ont célébré hier, le 7ème dimanche de pâques qui marque l'absence du christ après sa montée au ciel. Aujourd'hui, les chrétiens sont dans l'attente du Saint-Esprit qu'ils vont recevoir dimanche prochain, lors de la solennité de pentecôte, le compagnon promis par le christ qui va leur enseigner tout. Dans ce mystère de l'attente, père Elie Assogba, salésien de don bosco du diocèse de Tambacounda, nous fait découvrir les fruits de ce mystère. Enseignement !

Ce 7ème dimanche (hier, ndlr) de pâques est celui de l'absence du christ dont nous avons célébré l'ascension jeudi (9 mai 2024, ndlr) et dont nous attendons l'esprit le dimanche prochain. C'est dans ce contexte que pierre prend ses responsabilités en proposant aux croyants réunis de remplacer judas qui a déserté en allant à la place qui est désormais la sienne. Cette phrase souligne le fait que la place actuelle de judas n'est pas voulue par dieu, mais celle qu'il a choisi lui-même en cédant à la tentation comme on peut le constater en étudiant sa vie à travers les évangiles. Comme quoi dieu respecte les choix libres de ces créatures que nous sommes.

Mathias intègrera donc le groupe des 12 au terme d'un processus à trois étapes : la présentation des candidats, la prière et le tirage au sort. Les apôtres ont conscience que c'est l'esprit qui a fait le choix. Voilà donc une des manifestations de la présence de l'esprit au milieu de la communauté. Selon la 2nde lecture de ce jour, une autre manifestation est l'amour du prochain. Jean présente l'amour du prochain comme conséquence, comme réponse à l'amour de dieu. Une manière de nous préparer à accueillir l'esprit à pentecôte pourrait être la méditation de la parabole du prochain dans Luc 10, 25-37. Lorsque nous ne nous contentons pas de regarder de loin les autres, mais que nous nous approchons d'eux pour savoir leurs besoins et contribuer à y répondre, alors nous devenons leur prochain, nous laissons l'esprit agir en nous.

Eléments importants apparaissant dans la prière sacerdotale de jésus

L'évangile nous propose une partie de la prière sacerdotale de jésus ; jésus prie pour ses disciples et avec eux pour chacun de nous. Il demande pour nous la sanctification dans la vérité. Plusieurs éléments importants apparaissent dans cette prière tels que :

L'unité de l'église est une oeuvre conjointe du père et des disciples. Comme jésus nous devons prier davantage pour l'unité qui est primordiale pour la mission. Le verbe garder sous-entend qu'il y a déjà une certaine unité construite par jésus lui-même qu'il faut garder au prix d'efforts et de prière. L'église devra donc prioriser l'unité dans tous ses démembrements aussi bien au niveau des laïcs, des religieux religieuses que du clergé et dans ensemble. Ceci suppose la révision de nos échelles de valeurs. Au lieu d'activités dites pastorales, qui souvent cachent même notre incapacité de construire la communion, nous devrions travailler et prier pour l'unité afin que ces activités ne soient pas vaines.

Jésus parle du nom que le père lui a donné. Il s'agit du «dieu avec nous» (Emmanuel). Jésus a gardé l'unité des disciples pendant qu'il était avec eux. À la vue de la réalité, il exprime dans cette prière son inquiétude quand il ne sera plus là. On imagine bien que la cohésion au sein du groupe des 12 n'a pas été chose facile. En son absence, c'est l'esprit qui fait l'unité au sein de la communauté. L'apôtre Paul nous invite instamment à ne peut le contrister.

Qu'ils aient en eux ma joie dit jésus : nous avons constaté le dimanche passé que la joie est signe de sainteté. La vraie joie est conséquence de l'unité. Elle ne peut être détruite par les difficultés, au contraire celles-ci sont pour elle une motivation.

Je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine : frères et soeurs, comme jésus, nous devons donner aux gens la parole de dieu. Mais avons-nous reçu vraiment reçu cette parole nous-mêmes ? En quoi elle a transformé notre vie ? En quoi elle oriente nos options, nos décisions ? On a parfois l'impression que nous cherchons à éviter la haine du monde et pour cela nous renonçons à vivre selon les exigences de la parole et à la proclamer.

De même que tu m'as envoyé, moi aussi je les envoie : te sens-tu envoyer par jésus ? Quelle est ta mission ? Permets-moi de te rappeler que l'unité et l'accueil de la parole de dieu précèdent toute mission et créent les conditions de sa réussite.

«A la veille de la Pentecôte... apprenons à nous tourner vers dieu»

A la veille de la pentecôte, même si nous sommes en attente de l'esprit, nous sommes dans la joie de pâques et cela doit marquer notre être entier. Comme les disciples, apprenons à nous tourner vers dieu dans nos manques, apprenons à prendre appui sur la parole de dieu dans nos décisions afin qu'elles conduisent à la communion avec le père.