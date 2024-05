Cameroun: La ministre des Enseignements Secondaires veut s'offrir un véhicule de fonction hors de prix

Pauline Nalova Lyonga dans la tourmente : scandale autour d'un projet d'acquisition de véhicule de fonction hors de prix

Alors que le pays traverse une crise économique marquée par une flambée des prix des produits pétroliers, la ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova Lyonga, se retrouve au coeur d'un scandale qui suscite l'indignation générale. Un avis d'appel d'offres publié par le ministère révèle en effet le projet d'acquisition d'un véhicule de fonction d'un montant exorbitant de 100 millions de francs CFA (environ 150 000 euros).

Cette acquisition ostentatoire, en contradiction flagrante avec les mesures d'austérité prônées par le gouvernement, a déclenché une vague de critiques acerbes de la part de l'opposition et de la société civile. L'acquisition d'un tel véhicule de luxe, alors que les enseignants peinent à joindre les deux bouts et que les élèves manquent de moyens matériels, est perçue comme un symbole d'insouciance et de mépris envers les difficultés rencontrées par la population.

Des mesures d'austérité bafouées

Les mesures de réduction du train de vie de l'État, annoncées par le gouvernement dans le sillage de la hausse des prix des produits pétroliers, semblent n'avoir aucun effet sur les projets dispendieux de la ministre Nalova Lyonga. Cette acquisition, qui s'inscrit dans une logique de dépenses de prestige, apparaît comme un véritable affront à l'égard des efforts consentis par les Camerounais pour faire face à la crise.

Un manque de sensibilité criant

Face à l'urgence sociale et économique que traverse le pays, l'achat d'un véhicule de fonction hors de prix par la ministre des Enseignements secondaires démontre un manque de sensibilité criant aux préoccupations du peuple. Cette décision, prise en dépit du contexte difficile, jette le discrédit sur l'ensemble du gouvernement et alimente le sentiment de ras-le-bol de la population.

Exiger des comptes et une transparence totale

L'acquisition projetée du véhicule de fonction de luxe par Pauline Nalova Lyonga soulève de nombreuses questions sur l'utilisation des fonds publics et sur les priorités du ministère des Enseignements secondaires. Il est impératif que la ministre s'explique publiquement sur ce projet et qu'une transparence totale soit faite sur les procédures d'appel d'offres et les motivations derrière cette acquisition.