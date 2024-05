Cameroun: Marc Brys et ses assistants face à la Fecafoot - Vers une désescalade ?

Le bras de fer entre la FECAFOOT et Marc Brys pourrait connaître une nouvelle tournure ce lundi 13 mai 2024. Le sélectionneur belge, attendu au siège de la fédération pour une rencontre avec le secrétaire général, Cyrille Tollo, se présentera accompagné de ses assistants. Cette décision, perçue comme un geste d'apaisement, laisse entrevoir une possible désescalade dans les tensions qui opposent les deux parties.

Un bras de fer qui dure

Depuis la publication unilatérale de la liste des joueurs présélectionnés pour les éliminatoires du Mondial 2026, Marc Brys s'est retrouvé au coeur d'une controverse avec la FECAFOOT. L'instance faîtière du football camerounais a accusé le technicien belge de manquement aux procédures et d'insubordination.

Vers une résolution du conflit ?

La présence des assistants de Marc Brys lors de la réunion de ce lundi pourrait jouer un rôle de médiateur dans la résolution du conflit. En effet, cette décision traduit une volonté de dialogue et d'ouverture de la part du sélectionneur.

Des griefs persistants

Malgré cette possible volonté d'apaisement, les griefs de la FECAFOOT envers Marc Brys demeurent. L'instance faîtière reproche au Belge d'avoir publié la liste des joueurs sans son aval, de ne pas avoir respecté les délais et les protocoles de communication établis, et d'avoir privé la FECAFOOT d'une cérémonie officielle de présentation de la liste.

Des enjeux importants

L'issue de cette rencontre entre Marc Brys et la FECAFOOT aura des implications importantes pour l'avenir de l'équipe nationale du Cameroun. Les Lions Indomptables doivent en effet se préparer pour les éliminatoires du Mondial 2026, et des tensions persistantes entre le sélectionneur et la fédération pourraient nuire à la performance de l'équipe.

Un avenir incertain

L'avenir de Marc Brys à la tête de l'équipe nationale du Cameroun reste incertain. La réunion de ce lundi sera l'occasion pour les deux parties de clarifier leurs positions et de trouver une solution acceptable pour tous.