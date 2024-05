Cameroun: Armée et nation - La vision éclairée du chef de l'Etat d'après le Gcpncam

Dans le cadre de sa célébration, le thème de la fête nationale du 20 Mai 2024 prescrit par le Chef de l'Etat, Son Excellence Paul BIYA est « Armée et Nation ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère. » C'est dans cet élan que le Groupement Citoyen des Princes et des Notables des Chefferies du Cameroun ( GCPNCAM ) a organisé une série de manifestations couronnées par une causerie éducative relative au thème susmentionné, dirigé et animé par le notable Mpomang Zok Privat, magistrat, vice-président de la cour d'appel du Sud face à la population multiethnique vivant dans la ville d'Ebolowa au site touristico-piscicole de Mebaé afin d'exhorter cette dernière à une franche collaboration avec la police la gendarmerie et l'armée pour la préservation des biens, la protection des personnes et la pérennisation de la paix.

52ème fête nationale de l'unité, 20 mai 2024

Thème : Armée et Nation ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère.

La notion de NATION dans l'organisation des sociétés humaines renvoie beaucoup plus au lien sentimental, spirituel de vivre ensemble dans un même territoire, obéissant aux mêmes règles, pour la réalisation des mêmes objectifs communs à tous et sous l'encadrement des institutions et organes librement consentis.

La Nation ainsi comprise a besoin, pour la recherche de la prospérité de ses sujets et c'est la raison d'être de l'Etat en tant que personne publique, a besoin disais-je d'une doctrine, mieux d'une religion. Il s'agit du binôme paix-unité, fondamentalement indissociable. La paix pour faire l'unité, au service de l'unité et réciproquement, en tout cas l'une sans l'autre est inconcevable, mieux, l'une toujours avec l'autre. Ces deux leviers étant une construction permanente et pertinente, il leur faut des acteurs.

Nous arrivons ainsi à ce que disait le sage et stratège Romain : « Qui pacem velut, para Belum », « Qui veut la paix prépare la guerre », je dirai plus, qui veut la prospérité de son peuple prépare la guerre de la paix et de l'unité. Ainsi l'armée, organe ou mieux instrument chargé d'exécuter les missions à lui confiées par la Nation, dont elle est l'émanation intervient non comme une entité égale à son géniteur, ou une entité à part, mais essentiellement comme partenaire de la population dans ses missions souveraines de rétablissement de la paix à l'intérieur, et de protection de l'intégrité territoriale à l'extérieur.

Le postulat Armée-Nation n'autorise nullement une approche conflictuelle, aucune égalité car l'une (Armée ) au service congénital de l'autre (Nation), dans un contexte, mieux une option sublime de « DÉFENSE NATIONALE » qui est la vision éclairée et salutaire de son Excellence , Paul BIYA, Chef de l'Etat et Chef Suprême des Forces Armées du Cameroun.

MPOMANG ZOK Privat,

Membre et Conseiller au Bureau Exécutif National du GCPNCAM

Ebolowa, le 08 Mai 2024