Cameroun: Sonny Anderson - Une légende du football pour booster la banane plantain et le gala cameroun-brésil

Le légendaire footballeur brésilien Sonny Anderson est attendu au Cameroun ce 13 mai 2024 !

L'ancienne star de l'Olympique Lyonnais et du FC Barcelone, connu pour ses dribbles déroutants et ses buts spectaculaires, foulera le sol camerounais dans le cadre d'un événement d'envergure. Sa visite s'inscrit dans le lancement des activités marketing de la 3ème édition de la Fête Internationale de la Banane Plantain, qui se tiendra du 20 au 25 août 2024 à Douala.

Un ambassadeur de choix pour la banane plantain

Véritable icône du football brésilien, Sonny Anderson est également un grand amateur de banane plantain. Son nom est donc tout naturellement associé à la promotion de ce produit phare de l'agriculture camerounaise. Durant son séjour, il participera à diverses manifestations, notamment des rencontres avec les producteurs et les transformateurs de banane plantain, ainsi que des animations grand public.

Un gala Cameroun-Brésil pour célébrer l'amitié entre deux nations

La visite de Sonny Anderson au Cameroun sera également l'occasion de lancer la billetterie des deux matchs de gala qui opposeront les sélections nationales du Cameroun et du Brésil les 7 et 14 décembre prochains. Ces rencontres, qui se dérouleront respectivement au Stade Omnisports Paul Biya de Yaoundé et au Stade Japoma de Douala, promettent d'être des moments de fête et d'émotion pour tous les amoureux du football.

Un événement majeur pour le Cameroun

La venue de Sonny Anderson et l'organisation des matchs de gala Cameroun-Brésil constituent des événements majeurs pour le Cameroun. Ces initiatives permettront non seulement de promouvoir la banane plantain et le football, mais également de renforcer les liens d'amitié entre le Cameroun et le Brésil.