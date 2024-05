Afrique de l'Ouest: Caravane de la Gim-UEMOA - Une tournée pour cultiver l'Intérêt des Jeunes pour les Technologies Émergentes à Yamoussoukro

Après son passage dans les écoles d'Abidjan, la caravane initiée par la Gim-Uemoa pour cultiver l'intérêt des jeunes aux technologies émergentes a élu domicile à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, les 2 et 3 mai 2024.

La journée du jeudi 2 mai 2024 a été marquée par l'exposition du programme, baptisé GIM-Vocation, visant à combler le fossé des compétences dans des secteurs clés tels que la blockchain, la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Deux thèmes liés à ces domaines ont été développés pour susciter l'intérêt des lycéens : la cybersécurité et la blockchain.

Selon l'expert, Niamkey Kouamé, la blockchain est plus qu'une simple technologie, c'est une méta-technologie avec le potentiel de révolutionner divers secteurs. La décentralisation, la transparence et l'immuabilité en sont les principaux mots d'ordre. Les cas d'utilisation sont variés, représentant des marchés en forte croissance. Par exemple, le marché de la blockchain est valorisé à 15 milliards de dollars US, soit 9,195 milliards de Fcfa, tandis que celui de la fintech blockchain est estimé à 4,66 milliards de dollars US, soit 2 856 580 000 000 Fcfa.

Pour lui, promouvoir cette technologie a tout son sens. Car, elle résout les problèmes de confiance, de transparence et de stabilité.

Le deuxième paneliste, Aboubacar Yacouba Mai Birni, a souligné l'importance de sensibiliser sur les métiers de la cybersécurité et de développer les compétences nécessaires pour protéger les citoyens, les États et les institutions financières contre les attaques en ligne devenues monnaie courante en Afrique. Il met en avant l'importance de la souveraineté numérique et de développer ces compétences pour protéger les citoyens contre les menaces en ligne.

Monsieur Minayegnan Coulibaly, Directeur Général de Gim-uemoa, à son tour a souligné l'importance de susciter des vocations dans les lycées en affirmant que « la vulgarisation de ces domaines est essentielle pour offrir des opportunités à tous les lycéens au sein de l'espace Uemoa ». Les échanges fructueux entre les élèves et les panelistes ont mis fin à cet atelier.