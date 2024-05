Algérie: Décès du moudjahid Nemmar Mohamed dit 'Mohamed Seghir' à l'âge de 88 ans

ALGER — Le moudjahid Nemmar Mohamed dit "Mohamed Seghir" est décédé, dimanche, à l'âge de 88 ans, indique dimanche un communiqué du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Né le 2 juin 1936 à El Karimia, dans la wilaya de Chlef, le défunt a grandi dans une famille évolutionnaire où il a été bercé par les valeurs de liberté et de rejet du colonisateur. Il a mémorisé le saint Coran à la zaouïa de Sidi Mekraz avant de commencer le militantisme aux côtés de l'imam de la zaouïa où il recevait les chefs de la Révolution dans la région, tels que le Chahid Djilali Bounaama, en préparation de son déclenchement.

En 1960, le défunt fut nommé commissaire politique dans la région de Chouchaoua et Mekarzia, puis commissaire politique à la première section de Harchoun et Oued Fedha. Il a été ensuite nommé chef de la 7e section de la 3e région en tant que responsable politique militaire, avant de rejoindre le bataillon d'El Karimia. Il a participé à de nombreuses batailles et affrontements dans la région, dont la bataille de "Bab El Bakkouche" et les batailles de "Beni Boustour".

Le moudjahid a continué le combat aux côtés de ses compagnons d'arme, défiant la tyrannie du colonisateur malgré les conditions difficiles et les persécutions, jusqu'à l'indépendance, pour vivre dans le giron de la liberté, fidèle aux principes immuables de Novembre. Il a ensuite participé au processus de construction et d'édification.

%

Après l'indépendance, il a été nommé membre du bureau de wilaya de l'Organisation nationale des moudjahidines, avant de se consacrer à l'écriture de ses mémoires sur son combat politique et militaire pendant la glorieuse Guerre de libération nationale, sous le titre "Mémoires du Ouarsenis- Le moudjahid Mohamed Seghir Nemmar - Pour que vive l'Algérie".

En cette douloureuse épreuve, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, présente à la famille du défunt et à ses compagnons d'armes, "ses sincères condoléances, l'assurant de ses profonds sentiments de compassion", priant Allah Tout-Puissant de combler le défunt de Sa sainte miséricorde et de prêter aux siens patience et réconfort.