Algérie: Constantine - L'état des lieux du secteur des Transports, thème d'une journée d'étude régionale

CONSTANTINE — Une journée d'étude régionale sur "l'état des lieux du secteur des Transports, diagnostic et recherche des voies de développement" a regroupé dimanche, à Constantine les représentants de huit wilayas de l'Est du pays sous la présidence de l'inspecteur général du ministère des Transports, Mohand Saïd Madji.

L'objectif est de recenser et diagnostiquer les écueils rencontrés par le secteur, a affirmé le responsable central durant la rencontre qui a regroupé à l'Institut national de formation des personnels des collectivités locales les directeurs des Transports des wilayas de Constantine, Annaba, Skikda, Jijel, El Tarf, Guelma, Mila et Souk Ahras ainsi que le wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda.

La rencontre, a-t-il ajouté, constitue aussi "une opportunité pour faire le point sur la situation présente du secteur des Transports et prospecter les perspectives de son développement et d'amélioration de ces prestations dans les wilayas de l'Est du pays ainsi que l'évaluation de la mise en oeuvre des stratégies sectorielles, des nouvelles dispositions juridiques et les débats des problématiques liées à l'efficience des plans de transport, la disponibilité des moyens de transport, la prise en charge des préoccupations des opérateurs et les futures villes".

Le wali de Constantine a souligné dans son allocution "l'importance de plans de circulation efficients pour les villes qui organisent la mobilité des voyageurs et régulent cette activité vitale selon des mécanismes opératoires avec le suivi et la surveillance des activités des transporteurs pour contenir l'anarchie enregistrée".

M. Sayouda a insisté sur "la nécessité de généraliser la numérisation et les applications développées pour améliorer les performances des gares et chantiers ainsi que les activités de maintenance et de contrôle technique des moyens de transport pour diversifier les revenus du secteur".

Les interventions des directeurs de wilaya des Transports se sont axées autour des écueils rencontrés par le secteur dans leurs wilayas respectives et les solutions proposées dans la perspective de développement du secteur.