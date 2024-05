Tunisie: Ligue 1 - 7e journée Play-off / EST-ESS (Cet après-midi à 17h30) - Enrayer le cycle

Restant sur une défaite en championnat et une élimination en Coupe de Tunisie, les "Sang et Or" accueilleront cet après-midi des Etoilés qui, eux, ont été tenus en échec par les Monastiriens et sont toujours à la recherche de leur première victoire au play-off.

Le classico EST-ESS clôturera cet après-midi la 7e journée des play-offs. Un classico qui vaudra son pesant d'or en cas de victoire de l'un des deux protagonistes. Restant sur une défaite en championnat devant les Stadistes et une élimination en Coupe de Tunisie par le club divisionnaire l'OC Kerkennah, les "Sang et Or" accueilleront cet après-midi des Etoilés qui, eux, ont été tenus en échec par les Monastiriens et sont toujours à la recherche de leur première victoire au play-off. Tout à l'heure, Miguel Cardoso disposera d'un effectif au grand complet. Il récupérera ses joueurs étrangers et aura à disposition les joueurs ménagés lors des deux derniers matches, Mohamed Amine Ben Hmida notamment. Bref, tous les joueurs sont opérationnels. Sauf que leur alignement est tributaire des choix de Miguel Cardoso.

Retour de Houssem Ben Ali

Côté étoilé, Khaled Ben Sassi récupère l'ailier gauche Houssem Ben Ali. Le coach étoilé ne pourra pas, par contre, compter sur les services de Yassine Chikhaoui et Mohamed Amine Ben Amor, blessés. Quant à Hamza Jelassi et Zied Boughattas, ils sont suspendus. Tout à l'heure, Khaled Ben Sassi cherchera à faire mieux que lors de sa première sortie la semaine dernière, tenu en échec par l'USM