Tunisie: Première édition d'African ESG Summit - Les normes ESG : opportunité et obligation pour toutes les entreprises

Managers Magazine a organisé récemment la première édition d'African ESG Summit, dédiée à l'environnement, au social et à la gouvernance (ESG). L'objectif de cet événement est d'approfondir la réflexion sur les enjeux cruciaux liés à l'ESG.

Dans ce contexte, Sahar Mechri, directrice exécutive de Promedia Managers en Tunisie, n'a pas manqué de rappeler qu'en septembre 2021, le rebranding du magazine a été pensé pour mettre l'accent sur l'humain et l'environnement dans sa ligne éditoriale.

D'un point de vue financier, l'entreprise ne peut se prémunir des chocs exogènes (pandémie, guerre, catastrophes naturelles de plus en plus récurrentes) si elle ne s'arme pas de facteurs de durabilité. Les risques financiers, les risques d'exploitation ne sont plus les seuls dans la ligne de mire des parties prenantes, des investisseurs. Les organisations sont plus résilientes face à des chocs inattendus lorsqu'elles sont gérées dans une optique de long terme, prenant en considération les questions climatiques, sociales et de gouvernance.

La directrice exécutive de Promedia Managers révèle qu'on peut considérer les facteurs ESG comme un défi. C'est une occasion pour fonder des organisations résilientes et durables. Le défi, par contre, pour de nombreux conseils d'administration, dirigeants d'entreprise est qu'ils ne savent sur quels domaines précis ils devraient se pencher.

Renforcer l'intégration régionale

Mechri a souligné, par ailleurs, que l'organisation de cet African Summit est une initiative qui aide les entreprises africaines engagées dans l'ESG à créer une culture et un système d'exploitation dans lesquels les objectifs ESG sont prioritaires. «Aujourd'hui, c'est de notre devoir tous de renforcer cette intégration régionale matérialisée par le Comesa et la Zlecaf, parce que malgré une certaine disparité au niveau réglementaire et des structures des économies, nos challenges portent plus sur l'adaptation que sur l'atténuation, nos instances de décisions doivent gagner en maturité et nous avons de grands challenges en matière de gouvernance et de lutte contre l'informalité ».

Et d'ajouter, « nous ouvrons un nouveau chapitre dans notre engagement envers la durabilité et l'ESG en Afrique. Ensemble, nous sommes plus inspirés et plus déterminés que jamais à faire de notre continent un lieu où la durabilité règne en maître ».

La confiance, un enjeu majeur

De son côté, Christian Levesque, président de Global Ethix, précise que lors de ce forum dédié à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), de nombreux acteurs clés de l'écosystème ont unanimement reconnu que les normes ESG (Environnement, Social et Gouvernance) représentent désormais non seulement une opportunité, mais aussi une obligation pour toutes les entreprises actives à l'international. La confiance s'avère être un enjeu majeur. «Il est impératif que nos entreprises agissent rapidement. Il faudrait aussi que le leadership en matière de gouvernance des organismes soit affirmé et que les actions ne soient pas seulement le fait des départements de conformité ». Cette rencontre a également montré que la Tunisie possède déjà les ressources et l'expertise nécessaires pour accompagner les entreprises dans l'adoption et la réussite de l'intégration des meilleures pratiques, telles que la norme ESG-1000.