Tunisie: USBG - Tout pour la passe de trois !

Requinqués par leurs deux derniers succès décisifs, les hommes de Mohamed Ali Mâalej sont moralement au top et ont tous les atouts pour continuer sur leur lancée.

Les trois points grappillés par l'USBG à Soliman même lors de la 9e journée, empochés après le succès sur le fil sur un autre concurrent direct pour le maintien, EGSG, pour le compte de la 8e journée, ont donné au coach Mohamed Ali et sa bande une grande bouffée d'oxygène. Sortis du bas du tableau mais encore concernés par le maintien, Ghazi Abderrazak et ses partenaires doivent, cependant, mettre encore les bouchées doubles pour se mettre définitivement à l'abri. «Les deux derniers rélégables, l'ASS et El Gawafal de Gafsa, sont encore dans notre rétroviseur avec un écart de six points qui nous sépare et qui n'est pas encore assez sécurisant, explique le coach de l'équipe de Ben Guerdane. Rien n'est encore joué et mathématiquement, tout est possible. Alors, autant prendre le large dès maintenant. Il nous faut donc les trois points contre le CAB aujourd'hui pour respirer davantage».

Une pression moins forte

C'est vrai que l'enjeu de cette empoignade avec les Cabistes qui sont en tête du classement reste crucial pour l'USBG, mais pas au point de mettre une grande charge émotionnelle sur le groupe. « Nous avons besoin d'un troisième succès d'affilée qui nous ferait remonter davantage le moral et nous rassurerait largement sur la réussite de notre opération maintien en Ligue 1, mais ces trois points précieux, nous les chercherons dans la sérénité et avec lucidité et pas dans la précipitation et l'affolement, confie Ayoub Mcharek, l'auteur du but libérateur à Soliman. Un match ouvert avec une équipe technique comme le CAB qui joue pour le résultat, tout en mettant la manière, ça nous convient parfaitement. A nous d'en profiter et de faire usage de tout notre potentiel offensif pour avoir le dernier mot dans ce duel à armes égales». Les dirigeants de Ben Guerdane, qui ont fait appel à la décision de deux matches à huis clos infligée par la Ligue, ont obtenu gain de cause et cette sanction a été réduite à un match.

Cette rencontre contre le CAB verra donc l'affluence de ce grand public qui a toujours été un facteur de soutien déterminant dans les rencontres à domicile. Le Comité directeur a profité de ce vent favorable qui souffle actuellement dans le camp des «Jaune et Noir» pour lancer une grande opération collecte de dons («Usbg .Guichet .tn») pour renflouer les caisses du club et mettre le paquet en vue de bien récompenser les joueurs de leurs efforts qui ont permis de sortir l'equipe de Ben Guerdane des sables mouvants de la queue du peloton et de reprendre espoir d'éviter la descente dans les marécages profonds de la Ligue 2.