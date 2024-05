Tunisie: Activités du Chef du gouvernement du 6 au 10 mai 2024 - Les énergies renouvelables et la crise migratoire en point de mire

A La Kasbah, on continue d'avancer sur plusieurs dossiers importants au pas de charge. Avec une méthodologie nouvelle axée essentiellement sur la concrétisation des mesures et des décisions prises, l'équipe gouvernementale présidée par Ahmed Hachani fait preuve d'avancées tangibles. Retour sur les activités de la dernière semaine.

Les Conseils des ministres et séances de travail présidés cette semaine par le Chef du gouvernement, M. Ahmed Hachani, au palais du gouvernement à La Kasbah, ont porté sur :

· La cinquième réunion du Comité supérieur pour l'accélération de la réalisation des projets publics à l'occasion de laquelle le Chef du gouvernement a salué les progrès accomplis dans plusieurs projets publics, notamment celui de l'usine du Groupe chimique tunisien à M'dhilla 2. Il a eu à souligner l'importance de poursuivre les négociations avec tous les intervenants tunisiens et étrangers pour permettre le démarrage effectif et total de ce projet stratégique de la valorisation des produits issus du phosphate et à haute valeur ajoutée dans les plus brefs délais, après les vicissitudes vécues depuis 2011.

· Une séance de travail ministérielle au terme de laquelle a été approuvée la stratégie nationale de la jeunesse à l'horizon 2035 et dont les principaux points s'articulent autour du sentiment d'appartenance à notre pays, de la citoyenneté, du bien-être social, des modes de vie sains, de l'intégration sociale et économique des jeunes, de l'innovation, de la mobilité des jeunes et de leurs loisirs. Tous les ministères et autres intervenants directement concernés ont été invités à préparer le plan d'exécution de cette stratégie à court et moyen terme, consacrant ainsi l'approche participative adoptée lors de l'élaboration de ladite stratégie.

%

· Une séance de travail a été axée sur le rôle de la Banque centrale de Tunisie dans le contrôle du bon fonctionnement du secteur bancaire et la protection des clients et usagers des services bancaires. A cette occasion, l'accent a été mis sur l'importance du rôle des établissements de crédit, à savoir les banques et les établissements financiers, dans le soutien à l'économie nationale.

· Un Conseil interministériel a été dédié au dossier de la migration irrégulière au cours duquel le programme mis en oeuvre par l'Etat a été passé en revue, lequel programme prend en compte toutes les dimensions des flux migratoires irréguliers notamment aux plans sécuritaire, économique et humanitaire. Dans ce contexte, le Conseil a salué les efforts des différents appareils de sécurité, militaire, sanitaire, sociaux et diplomatiques dans le traitement de la situation mettant également en exergue le rôle joué par le Croissant-Rouge tunisien dans le soutien aux efforts de l'Etat dans le traitement de la question de la migration irrégulière.

Plusieurs mesures ont été prises pour garantir la sécurité de nos concitoyens et l'application de la loi tunisienne dans le respect des traités et des conventions internationaux. Sur un autre plan, deux conventions portant sur la réalisation et la mise en place de stations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque dans les gouvernorats de Gafsa et de Tataouine ont été signées au siège du gouvernement à La Kasbah. Ces stations d'une capacité de 300 MW clôtureront ainsi les 500 MW programmés dans la première tranche dans le cadre de la stratégie énergétique nationale à l'horizon 2035. L'on notera que la Tunisie a résolument mis le cap sur les énergies renouvelables pour réduire sa dépendance en matière d'énergie, ce qui impactera forcément de manière positive la balance commerciale.