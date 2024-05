Tunisie: Manifestation à Zarzis - Le patrimoine entre les mains des enfants

Après le salut au drapeau, au son de l'hymne national, accompagné de la langue des signes exprimée par les malentendants, le coup d'envoi a été donné en plein centre-ville. Ainsi, tout s'est déroulé en grande pompe.

La Chambre locale des jardins d'enfants de Zarzis a organisé, vendredi, en collaboration avec le conseil local de sécurité, une manifestation dont l'objectif est centré sur la valeur et le respect du patrimoine qu'il soit culturel, gastronomique ou lié aux habits traditionnels et aux habitations de nos ancêtres pour l'inculquer aux enfants dès leur jeune âge.

Après le salut du drapeau, sous les chants de l'hymne national, accompagné de la langue des signes exprimée par les malentendants, le coup d'envoi a été donné à l'événement, en plein centre-ville. La manifestation est rehaussée par la présence de M. Abdesslem Bouaziz, délégué de la ville, et la directrice régionale de l'enfance et des personnes âgées. Les organisateurs ayant à leur tête Ibtissem Maâtoug, présidente de la Chambre locale des jardins d'enfants, n'ont rien laissé au hasard. En effet, un contenu riche et varié, basé sur le patrimoine avec ses multiples facettes, était au menu de cette deuxième édition.

Une présence massive

Tous les jardins d'enfants, les écoles maternelles, les clubs d'enfants privés, l'association des sourds, le centre de développement des capacités mentales et celui des mineurs en mouvement organique, l'Association nationale de l'enfance tunisienne, les trois régiments de scout de la ville, l'Association de prévention des accidents de la route ont assisté à cette grande fête qui s'est déroulée au centre-ville et à l'Office des terres domaniales (OTD). Cela a permis aux fillettes et aux garçonnets, les uns portant des habits traditionnels, d'autres en tenue militaire, de se défouler et prouver leurs capacités et leurs créativités dans plusieurs domaines comme l'artisanat, la broderie, le moulage, la bijouterie, le henné et le harkous et la bsissa.

%

Une exposition offrant une large palette de produits d'artisanat, tels que les couffins, les éventails, le miel, les couvertures, les burnous, ainsi que des tableaux de peinture a attiré beaucoup de visiteurs dont des touristes.

Le présent, l'avenir et le passé

Le hall de la municipalité a fait salle comble. Les visiteurs sont, certainement, nombreux durant tout le week-end. Les enfants travaillent en groupe dans des ateliers bien encadrés par des spécialistes qui insistent à convaincre ces progénitures et leurs parents pour qu'ils accordent toujours un intérêt à notre passé riche et varié vécu par nos aïeux.

Par ailleurs, les jeunes disciplinés ont effectué une randonnée dans les artères de la ville. Et l'ambiance était festive qu'elle a drainé, trois jours durant, quelque 1.500 enfants et leurs parents. L'initiative a été, alors, fort appréciée.