Congo-Brazzaville: Transport routier - Les syndicats des transporteurs associés au processus de réforme

Le secteur de transport routier se transforme avec la digitalisation des services de production des permis de conduire, cartes grises, plaques d'immatriculation... La Direction générale des transports terrestres (DGTT) compte associer davantage les syndicats en vue d'une meilleure transformation du secteur.

L'inauguration le mois dernier à Brazzaville de la nouvelle agence de la biométrie, le hub digital de la DGTT, est le symbole du processus de transformation du secteur de transport routier au Congo. Le service de la biométrie vise à soulager les plaintes des usagers de la route, en réduisant la lenteur administrative et les nombreuses tracasseries dans la délivrance des documents de transport. Celui-ci abrite le système d'uniformisation des plaques d'immatriculation et de lecture automatique destiné à l'impression des plaques d'immatriculation, des permis de conduire et des cartes grises.

Les innovations entreprises dans le secteur et les activités annexes au transport routier ont fait l'objet d'échange, le 10 mai dernier, entre le directeur général des transports terrestres, Atali Mopaya, et les représentants des transporteurs dont le Syndicat des transporteurs et activités connexes du Congo(Sytraco). Le but de la rencontre, d'après le directeur général des transports terrestres, est de sensibiliser les délégués syndicaux aux innovations du secteur et de les faire adhérer à la transformation.

Le secteur des transports terrestres évolue et les acteurs doivent s'y adapter, a lancé Cyrille Carel Ndzoundou, le président du Sytraco. Tout comme les autres délégués des transporteurs, Cyrille Carel Ndzoundou a visité les nouvelles installations du hub digital qui abritent également le système d'identification des véhicules importés au Congo. « Nous avons toujours cet épineux problème où nous ne connaissons pas le nombre exact des transporteurs qu'il y a dans notre pays ainsi que le nombre exact des employés du secteur. Nous avons déploré la multiplicité de contrôles et des taxes exigées aux transporteurs terrestres ainsi que la lenteur dans les opérations relatives à la délivrance des pièces », a expliqué le syndicaliste.

Les réformes amorcées vont se poursuivre, a assuré Atali Mopaya, annonçant le lancement imminent d'une campagne d'enregistrement des conducteurs sur l'ensemble du pays. « Nous allons lancer d'ici peu la campagne d'identification et l'enregistrement des transporteurs. À travers ce fichier, nous allons travailler et commencer la formation qualifiante avec l'appui du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage pour recenser et classifier les métiers de transport ainsi que la délivrance des certificats de capacité des transporteurs », a-t-il déclaré.