Congo-Kinshasa: Recommandations des Sous-traitants - La FEC et l'ARSP mettent fin à leurs divergences pour concrétiser ensemble la vision de Félix Tshisekedi !

*Au cours d'une séance de travail organisé par le Ministre de l'Entrepreneuriat, des Petites et Moyennes Entreprises, M. Désiré N'zinga, le DG de l'ARSP Miguel Kashal Katemb et le Président National de la FEC Robert Malumba Kalombo ont décidé de mettre un terme à leurs divergences sur la recommandation des sous-traitants pour l'exécution des marchés au sein des entreprises principales de différents secteurs. Cette résolution a été prise après la réunion tripartite tenue à l'initiative du gouvernement.

Au-delà du règlement du différend, le Ministre de l'Entrepreneuriat, des Petites et moyennes entreprises, M. Désiré M'Zinga Birihanzi a réuni les deux structures en vue de procéder à l'évaluation de leur niveau de collaboration.

« Il y avait des divergences entre nos structures l'ARSP et la FEC et les experts de nos institutions ont travaillé et nous ont amené les résultats qui ont été acceptés par tous. Après le travail, nous avons enterré la hache de guerre », a dit le Président de la FEC qui est résolument tourné vers l'avenir

De son côté, le DG de l'ARSP a évoqué l'urgence pour son établissement public ainsi que ses partenaires dont la FEC de travailler pour la réalisation de la vision du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi.

« Notre pays a connu des problèmes graves avec son économie et le Président de la République est en train de corriger ces erreurs et actuellement, nous voyons l'intérêt du pays et nous allons atteindre les attentes de la population congolaise selon la vision du Chef de l'Etat, et le Président de la République s'investit pour l'entrepreneuriat et le développement de la chaîne de valeur congolaise, la FEC et l'ARSP sont liés afin de relever ce défi dans la matérialisation du Chef de l'Etat », a déclaré, pour sa part, le DG de l'ARSP, M. Miguel KASHAL Katemb.

Sous la médiation du Ministre de l'Entrepreneuriat qui dit être disposé à travailler pour la paix entre la FEC et l'ARSP, les deux parties sont, désormais, d'accord pour mener à bon port la vision du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, consistant à faire émerger des millionnaires congolais en travaillant, la main dans la main.