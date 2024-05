Gabon: Vers un Remaniement Gouvernemental - Les rumeurs s'intensifient en coulisses autour de l'éventuelle surprise de l'entrée d'Emmanuel Ombana

La fin de la semaine dernière et son week-end ont été animés par une série d'événements majeurs. *De la nomination des membres du Conseil Constitutionnel National à la visite du Président de la Transition, Président de la République Gabonaise, Chef de l'État, le Général Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, dans l'Ogooué Lolo, en passant par la mise en place du Comité de Surveillance des Conclusions du Dialogue National Inclusif*, l'actualité a été particulièrement chargée. Cependant, *une publication récente de nos confrères de Kongossa, AfriqueActulité241 et GabonActu a suscité un vif intérêt, révélant un nom surprenant dans les spéculations entourant le prochain remaniement gouvernemental :* Emmanuel Ombana.

Alors que les consultations pour la composition du prochain gouvernement battent leur plein, un nom émerge avec force : Emmanuel Ombana. Sa réputation bien établie, ses compétences exceptionnelles et son parcours professionnel remarquable pourraient bien faire de lui l'une des surprises de la prochaine équipe gouvernementale.

Qui est L'homme derrière le nom ?

Natif du 2e arrondissement de la Commune de Franceville, Emmanuel Ombana est un expert en employabilité des jeunes, en création d'emplois et en stratégies entrepreneuriales. Doté de plusieurs années d'expérience dans le conseil pour le développement de stratégies d'emploi décent, il se distingue par sa spécialisation dans la création d'opportunités pour les jeunes entrepreneurs en Afrique centrale.

En poste au Bureau Sous-Régional des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), où son expertise contribue à façonner des politiques d'emploi novatrices, il a des atouts pour accompagner la vision du Président de laTransition, Président de la République Gabonaise, Chef de l'État, Général Brice Clotaire Oligui Nguema

Formation et Expertise

Titulaire d'un Master Professionnel en Développement Intégral avec pour spécialité Entrepreneuriat, Emmanuel OMBANA possède également deux licences professionnelles en Entrepreneuriat et en Audit et Contrôle de Gestion. Ses multiples Certifications en Promotion d'Emplois, Mobilisation des Ressources et Développement de Partenariats, délivrées par l'Organisation Internationale du Travail (OIT), de la FAO et l'Université Theopolis de Libreville, attestent de sa compétence et de son engagement.

*Expérience Professionnelle*

Son parcours professionnel illustre son expertise et son engagement. Emmanuel Ombana a débuté sa carrière à la Banque Oust Africaine de Développement, où son travail a été reconnu pour sa rigueur et son efficacité dans la gestion des projets et le respect des procédures et des textes. Il a ensuite élargi son champ d'action en tant que Conseiller en Stratégies d'Emploi et Innovation Technologique au sein de l'espace CEEAC, contribuant ainsi au développement socio-économique de la région.

Engagement Jeunesse et Diplomatie*

Emmanuel Ombana est également un acteur clé des activités et programmes des jeunes au sein du Système des Nations-Unies au Gabon. En tant que membre actif de la Task Force Thématique ONE UN Jeunesse, il pourrait jouer un rôle essentiel dans la consolidation des relations entre les jeunes et les autorités, ainsi que dans le renforcement de la coopération internationale.

En résumé, Emmanuel Ombana incarne le leadership, l'expertise et la vision nécessaires pour contribuer de manière significative au développement socio-économique de notre pays.

Sa nomination potentielle dans la prochaine équipe gouvernementale pourrait marquer un tournant majeur dans la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et de l'innovation technologique.