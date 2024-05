Gabon: 'La jeunesse et la société civile figuraient également au centre des préoccupations lors du Dialogue National Inclusif' dixit Jerry Bibang

Quelques jours après la remise officielle du rapport final du Dialogue National Inclusif au Président de la Transition, Chef de l'État, l'application des propositions reste très attendu.

Peut-on avoir une idée des mesures qui concernent spécifiquement la jeunesse ?

Il faut souligner que le nouveau Gabon actuellement en construction sera surtout bénéfique aux générations futures et donc à la jeunesse d'aujourd'hui. C'est pour cette jeunesse que les militaires, sous le leadership du Général Président Brice Clotaire Oligui Nguéma, ont libéré le pays de la gouvernance que nous connaissons tous.

S'agissant des mesures spécifiques en lien avec la jeunesse, celle qui me vient à l'esprit est la révision de l'âge d'intégration à la fonction publique à 40 ans, au lieu de 35 ans comme l'indique actuellement les textes règlementaires de la fonction publique. Vous savez que les nombreuses années de gèle de recrutement n'ont pas aussi gelé l'âge des postulants à la fonction publique. C'est d'ailleurs conscient de cette réalité que le Président de la transition lui même a pris la mesure spéciale de fixer l'âge maximum des candidats à 38 ans, au lieu de 35 ans, lors des concours de l'ENA et l'EPCA cette année.

Aussi, dans le cadre de la lutte contre le chômage, il a été proposé de mettre en place une entité publique dont la mission principale sera de soutenir l'entrepreneuriat des jeunes. Par ailleurs, les mesures liées à la construction des écoles spécialisées, des universités, des lycées et écoles primaires concernent également cette jeunesse qui est l'avenir de demain.

%

Vous êtes engagés sur les questions politiques, notamment la participation politique des jeunes et des femmes. Vous avez d'ailleurs mené plusieurs projets dans ce sens avec les Nations-unies et l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Dans ce domaine, y a t-il eu des mesures spécifiques aussi ?

La loi sur les quotas a été longuement discutée. De façon générale, c'est la parité dans les instances décisionnelles qui a été proposée. Il y a également une proposition de 40/100 de représentativité des femmes dans les instances décisionnelles et politiques. L'autre mesure importante, c'est la révision de l'âge de la candidature à la présidence de la république à 30 ans. Par conséquent, cela suppose qu'on pourrait avoir des Ministres de 30 ans au Gabon. C'est un clin d'oeil à la jeunesse qui s'intéresse de plus en plus aux questions politiques.

Qu'en est-il des mesures relatives à la société civile ?

Du constat des gabonais ayant fait des contributions pour le DNI, la société civile n'ai pas suffisamment représenté dans la gestion des affaires publiques. Pour y remédier, il a été proposé une gouvernance inclusive qui prend en compte toutes les parties prenantes, y compris la société civile. La signature de convention de partenariat entre organisation de la société civile et administration publique a été proposée comme mode de collaboration. Cela suppose aussi en amont la spécialisation et la professionnalisation des OSC et la révision de la loi qui régit les associations afin de l'adapter aux réalités actuelles. Nous avons également proposé que l'État soutienne les projets portés par les OSC, notamment ceux qui concourent aux missions de l'administration publique.