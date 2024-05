Gabon: 'Le Redoublement Scolaire au pays - Un Défi à Surmonter pour l'Avenir de la Nation'

Dans un contexte où le redoublement scolaire persiste comme une réalité préoccupante au Gabon, il est impératif de sonner l'alarme et d'attirer l'attention des autorités sur ce phénomène alarmant. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : avec un taux de redoublement moyen oscillant entre 30 à 40% au primaire et au secondaire, le Gabon se classe bien loin de la moyenne africaine, où ces chiffres sont respectivement de 7% et 20%.

Au-delà des simples statistiques, le redoublement scolaire a un impact profond sur le tissu social et économique de la nation. Non seulement il retarde la progression des élèves à travers le système éducatif, mais il engendre également des coûts considérables pour l'État.

Ces ressources financières pourraient être réallouées à d'autres secteurs de l'éducation pour améliorer la qualité de l'apprentissage et garantir un avenir plus prometteur pour la jeunesse gabonaise.

À moyen terme, le redoublement scolaire compromet la cohésion sociale en créant des disparités entre les élèves qui réussissent et ceux qui échouent. Cela peut conduire à un sentiment d'injustice et de marginalisation chez les élèves redoublants, affectant ainsi leur motivation et leur estime de soi.

De plus, le redoublement peut augmenter le risque de décrochage scolaire, entraînant des conséquences désastreuses pour l'avenir professionnel et personnel de ces jeunes.

À long terme, le redoublement scolaire nuit à la compétitivité économique du pays en privant la société de talents et de compétences essentiels. Les élèves qui redoublent sont moins susceptibles d'atteindre un niveau d'éducation élevé, ce qui limite leurs opportunités sur le marché du travail.

Cela peut contribuer à perpétuer le cycle de la pauvreté et de l'instabilité économique, compromettant ainsi le développement global du Gabon.

En conclusion, le redoublement scolaire au Gabon ne peut plus être ignoré. Il est temps pour les autorités de prendre des mesures concrètes pour remédier à cette situation, en investissant dans des programmes de soutien scolaire, en améliorant la qualité de l'enseignement et en mettant en place des politiques éducatives efficaces.

L'avenir de la nation gabonaise dépend de la manière dont elle aborde cette question cruciale aujourd'hui.

Eugène-Boris ELIBIYO, Planificateur des systèmes éducatifs et Gestionnaire de structures scolaires et de formation.