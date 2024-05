Burkina Faso: Foi, joie, résilience et courage - Au milieu de la violence et de la désolation, la population continue de prier, de chanter et de danser

Kantchari — Le Père Maxime et le Père Clément sont deux missionnaires rédemptoristes qui travaillent dans la ville burkinabè de Kantchari, à la frontière avec le Niger, gravement touchée par les attaques terroristes qui ont provoqué la désolation et la faim.

"Nous sommes arrivés à Kantchari le 5 octobre 2023 et nous nous sommes retrouvés dans une ville presque déserte. La population se composait principalement de personnes déplacées et d'autochtones qui ne pouvaient pas partir. Il n'y avait ni nourriture ni médicaments", raconte le père Clément Kourossangama, curé de la paroisse. "Les quelques produits que certains escrocs ont réussi à faire entrer en ville étaient extrêmement chers et inaccessibles à la plupart des gens. Comme si tout cela ne suffisait pas, nous avons été encerclés par des tirs de canon et ceux qui ont osé s'aventurer hors de la ville ont été tués".

"Les gens nous attendaient, le retour des pères était un grand signe d'espoir », poursuit le rédemptoriste. Malgré les coups de feu, les fidèles ont participé à la messe à notre arrivée, ce qui nous a donné beaucoup de courage. Ils ont fait preuve d'une grande foi, de joie, de résistance et de courage. Nous n'avions pas assez d'hôtes et le peu d'argent que nous avons récolté a été concentré sur les produits de première nécessité pour nourrir les gens. Néanmoins, au son des canons et au milieu d'une population affamée, nous avons continué à annoncer le Christ du mieux que nous pouvions".

"Malgré la violence et la recrudescence des attaques, nous avons tenu à célébrer la messe et les fidèles y ont participé jusqu'à ce que la situation devienne incontrôlable au moment de la consécration. Lorsque les militaires sont intervenus, les terroristes avaient déjà tué plusieurs civils, emporté du bétail, brûlé des granges et tout le reste. Dans ces moments de grande panique, alors que le célébrant se dépêchait de terminer la messe et de renvoyer l'assemblée le plus rapidement possible, nous nous sommes rendu compte que la population convergeait vers la paroisse pour se réfugier. Avec l'intervention de l'armée, l'attaque a cessé, laissant la désolation dans les coeurs et les cadavres dans les bras de certaines familles. Que dire aux paroissiens pendant la messe du dimanche, qui déborde de monde ?".

"Pendant tout ce temps, avec la prière et avec les soldats et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), toute la population s'est encouragée", poursuit le Père Clément. Les tirs de canon se sont légèrement calmés à l'approche de Noël et l'on espérait l'arrivée d'un convoi de vivres. À une dizaine de kilomètres de l'entrée de Kantchari, le convoi tant espéré est arrivé, mais il a entraîné d'énormes pertes en vies humaines à cause des attaques.

"Malheureusement, poursuit le missionnaire, les attaques violentes ont repris à la fin du mois de mars, même si c'est dans une moindre mesure. Malgré cela, tout le monde garde l'espoir de lendemains meilleurs, surtout parce que beaucoup de travail est fait sur le front de la sécurité. Dans la paroisse, nous continuons à célébrer, à prier, à chanter et à danser. Ceux qui sont passés par Kantchari savent que c'est un peuple qui aime chanter et danser... jusqu'à la kyrie", souligne le père Clement. Mais il n'est pas toujours facile de prêcher face à des personnes qui jeûnent souvent depuis des jours. Quoi qu'il en soit, nous espérons des lendemains meilleurs et c'est ce qui nous fait avancer avec les paroissiens et l'ensemble de la population.