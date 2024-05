Algérie: Hamzaoui met l'accent sur 'le rôle important des jeunes en vue de la prochaine échéance électorale'

SKIKDA — Le Commandant général des scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui, a insisté, samedi à Skikda, sur "le rôle important des jeunes" et sur "leur contribution aux élections du 7 septembre prochain, en termes de préparation, de sensibilisation et de participation".

M. Hamzaoui, qui présidait la cérémonie de clôture d'une rencontre qui a regroupé, au palais de la culture Malek-Chebel de Skikda, les responsables des SMA venus de 47 wilayas du pays, sous le slogan "la responsabilité sociale et son rôle dans la réalisation du développement durable", a souligné, dans une allocution prononcée à cette occasion, qu'il était "important d'encourager les citoyens, en général, et les jeunes en particulier, à contribuer à la préparation des prochaines élections présidentielles, en sensibilisant à cette échéance et en y participant afin de consolider la volonté populaire et de consacrer la démocratie".

M. Hamzaoui a rappelé, à ce propos, les positions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et ses réalisations dans le cadre de la vision d'une nouvelle Algérie.

Des réalisations, a-t-il souligné, qui ont permis d'engager des réformes dans différents domaines, notamment sociaux, de mettre en place des institutions telles que le Conseil supérieur de la jeunesse et l'Observatoire national de la société civile, et d'apporter un soutien et un accompagnement aux start-ups et aux idées innovantes.

Le Commandant général des SMA a également appelé, d'autre part, les jeunes scouts à "oeuvrer à la diffusion l'espoir dans les rangs de la jeunesse", à les "accompagner dans la poursuite du processus d'édification du pays" et à "répondre à l'appel de la patrie en tant que message hérité du martyr Mohamed Bouras, fondateur des Scouts musulmans algériens".

Il est à noter que les travaux de cette rencontre nationale des représentants des wilayas, organisée par le Commandement général des SMA, et son service de secours, de solidarité et de service communautaire, s'est poursuivie du 9 au 11 mai.

Ce regroupement national a donné lieu au lancement d'un nouveau projet initié par cette organisation, en l'occurrence "développement des compétences en matière de secours et d'intervention lors des catastrophes naturelles et des crises" et ce, conformément à la politique de l'Etat mise en oeuvre par ministère de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire.

Quelque 1.800 chefs et cheffes scout y ont participé.