Seychelles: Île Denis au pays présente au public un plan de gestion marin durable

Les propriétaires de 'île Denis aux Seychelles et les défenseurs de l'environnement finalisent la phase de consultation de son plan de gestion de la zone marine d'utilisation durable et les membres du public sont invités à faire leurs commentaires jusqu'au 12 mai.

L'île possède un établissement écologique de luxe appelée Denis Private Island, propriété de la famille Seychelloise Mason.

La directrice générale de la Green Island Foundation (GIF), une organisation à but non lucratif, Wilna Accouche, a déclaré à la SNA que cela faisait partie de l'Initiative du Plan spatial marin des Seychelles.

Le SMSP est une initiative approuvée en octobre 2020 axée sur la planification et la gestion de l'utilisation durable et à long terme et de la santé de l'océan des Seychelles. Il couvre les 1,4 millions de kilomètres carrés de la zone économique exclusive (ZEE) des Seychelles et devrait soutenir l'économie bleue de la nation insulaire.

Le SMSP comprend également la démarcation de plus de 410 000 kilomètres carrés, soit 30 pour cent de l'océan des Seychelles, en tant qu'aires marines protégées (AMP). Il existe 13 AMP divisées en Zone 1 - Zones de protection de haute biodiversité où presque aucune activité humaine extractive n'est autorisée.

La zone 2 est constituée de zones de protection de la biodiversité moyenne et d'utilisation durable conçues pour conserver les écosystèmes naturels tout en autorisant certaines activités économiques, notamment la pêche, les charters touristiques, les énergies renouvelables et autres. De nouvelles conditions importantes réglementeront les entreprises opérant dans ces zones.

L'île Denis relève de la zone 2 avec cinq autres, le groupe des Amirantes jusqu'à Fortune Bank, Cosmoledo comme les atolls d'Astove, le groupe de Farquhar et les atolls de Desroches et de Poivre.

Photo : La zone d'utilisation durable de l'île Denis s'étend sur environ 29 kilomètres carrés et s'étend sur une distance de 2 km autour de l'île.

Mme. Accouche a déclaré : « Ces zones représentent 15 pour cent de la ZEE et de la mer territoriale des Seychelles et ont été choisies pour des objectifs moyens de conservation marine et de biodiversité, pour les habitats représentatifs et les espèces qu'elles abritent. Ces zones sont également adaptées à un certain niveau d'extraction et d'altération des fonds marins avec une direction de gestion appropriée, en fonction de l'objectif de chaque zone désignée.

Elle a ajouté que GIF a travaillé avec Bee Ecological Consulting, l'Université des Seychelles et Denis Private Island Company pour mener les travaux de base nécessaires ; pour l'élaboration d'un plan de gestion pour la zone d'utilisation durable avec le soutien financier de la Seychelles Conservation and Adaptation Trust (SeyCCAT).

La zone d'utilisation durable de l'île Denis s'étend sur environ 29 kilomètres carrés et s'étend sur une distance de 2 km autour de l'île jusqu'à la ligne des hautes eaux. Mme. Accouche a déclaré : « Cette zone est riche en biodiversité marine avec peut-être la population de tortues vertes la plus importante à l'intérieur des Seychelles. Des activités de pêche sont également menées dans cette zone.

Le plan guidera les gestionnaires, les parties prenantes et les utilisateurs sur les activités autorisées, les stratégies de gestion et les actions pour protéger et conserver ses valeurs identifiées. Il offrira des possibilités raisonnables pour accéder à la zone et de l'utiliser à des fins de croissance économique, d'éducation, de loisirs et scientifiques.

"La mise en oeuvre de ce plan doit être entreprise conformément aux autres politiques nationales, lois et obligations des conventions internationales. Il ne remplace aucun cadre juridique existant en place et doit être modifié en conséquence si nécessaire pour suivre les lois nouvellement promulguées", a ajouté Mme. Accouche.

Les activités à mener dans la zone seront réglementées par la nouvelle loi sur les réserves naturelles et la conservation de 2022.

Mme. Accouche a déclaré qu'avant le processus d'examen public, Bee Ecological Consulting et GIF ont consulté d'autres parties prenantes et utilisateurs de la zone d'utilisation durable Denis.

"Cela comprenait des pêcheurs artisanaux, des pêcheurs d'holothuries, des pêcheurs sportifs, les propriétaires et la direction de l'île Denis, l'Autorité de la pêche, le ministère de l'Environnement et l'équipe de planification de l'espace marin. Les commentaires de ces partenaires ont été intégrés. C'est maintenant au tour du grand public pour voir et donner son avis sur le plan.

« Les personnes concernées sont donc invitées à envoyer leurs commentaires via un formulaire en ligne. Simultanément à ce processus, les parties sélectionnées ont été invitées à envoyer leurs commentaires. Ces commentaires seront compilés à la clôture de la fenêtre d'examen public fixée au 12 mai. " elle a ajouté.