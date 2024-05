Afrique: Kianja Barea - Les Comores attendent la décision de la CAF ce jour

Pour pouvoir boucler le budget, la fédération comorienne est impatiente quant à la decison de la CAF pour l'homologation du Kianja Barea.

Trois pays sont en attente de la décision de la CAF. A un mois de la reprise des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026 comptant pour les 3e et 4e journées, la décision de la Confédération Africaine de Football sur le Kianja Barea tarde à venir. L'attente du verdict sur l'homologation du Kianja Barea après le passage de l'émissaire de la CAF met les trois fédérations à savoir Madagascar, Mali et Comores dans une situation de « stand-by » et dans une situation inconfortable. L'instance continentale rendra sa décision au plus tard le 15 mai. Pour la partie comorienne, la fédération attend jusqu'à ce jour cette décision de la CAF.

« Le temps presse car nous devons encore présenter le budget des matchs par rapport à l'hébergement et le déplacement au gouvernement », nous a indiqué notre source auprès de la fédération comorienne. Jouer à Madagascar arrangerait les Coelacanthes des Comores le 7 juin car quatre jours plus tard, ils se déplaceront au Maroc pour affronter le Tchad. Le Mali recevra le Ghana, le 7 juin à domicile et devra encore attendre la décision de la CAF pour l'issue du match du 11 juin contre Madagascar. A la suite des recommandations de la CAF, des travaux ont été entrepris par le SENVH, entre autres la mise aux normes de la pelouse, la mise en place des escaliers en métal dans les gradins et dans les tribunes pour l'évacuation des spectateurs en moins de 7 minutes, la construction de deux portails de sortie du côté de l'Institution Sainte Famille et du côté de Befelatanana, l'installation de tourniquets au niveau des portails d'entrée pour pouvoir compter le nombre de spectateurs, l'amélioration des zones médicales (l'infirmerie et la zone de contrôle antidopage) et celle de la Croix Rouge.