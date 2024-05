Ile Maurice: Casse-tête mauve dans trois circonscriptions

Le Mouvement militant mauricien (MMM) se trouve devant un dilemme pour choisir des candidats dans trois circonscriptions, nommément Grande-Rivière-Nord-Ouest-Port-Louis-Ouest (no 1), Port-Louis-Nord-Montagne-Longue (no 4) et Savanne- Rivière-Noire (no 14).

Il aurait souhaité obtenir deux investitures au no 1 au lieu du no 4 afin d'éviter la grogne de certains sympathisants. Pour l'heure, Fabrice David et Arianne Navarre-Marie sont deux candidats sûrs au no 1. Pour Anabelle Savabaddy, rien n'est encore finalisé. Au no 14, le parti devra choisir entre Ravin Jugurnauth et Jasmine Toulouse. Les deux autres candidats seront probablement Arvind Babajee (PTr) et Véronique Leu-Govind (ND).

Au bureau politique du parti, le leader, Paul Bérenger, avait fait état des réunions qu'il devait avoir avec des cadres du parti, justement pour résoudre ce dilemme. Ainsi, hier, il y a eu une rencontre pour discuter de ce problème. On apprend qu'avant cette réunion, il y a eu des rencontres entre les dirigeants du parti dans la semaine, justement pour évoquer ces investitures mentionnées plus haut. Dans la journée d'hier, il y a eu des nouvelles, surtout répandues par des éléments hostiles au MMM, selon lesquelles Paul Bérenger aurait une réunion cruciale avec son partenaire rouge.