Ile Maurice: L'écurie Mahadia de retour aux affaires

Discrète lors de la journée inaugurale avec aucun succès à son actif, l'écurie Mahadia s'est rachetée de belle manière, hier, avec un coup de trois annonçant la couleur dès la deuxième réunion.

L'établissement Mahadia avec de bonnes cartouches était à suivre lors de la deuxième journée et il n'a au final pas laissé tomber ses fans avec de belles victoires signées Menelaus, Prince Of Venice et Quatro Five Six.

Grandissime favori de la course principale, Quatro Five Six (Bhageerothee) s'est imposé sans forcer son talent. Visiblement le plus rapide du lot, il devait imposer son train à la course avant de se détacher irrésistiblement de ses adversaires. Le nouveau Captain Seager de l'écurie Raj Ramdin n'a pas eu de répondant en ligne droite, bien qu'il eût un parcours en or sur les barres. Au vu de la facilité avec laquelle il s'est imposé, on peut penser qu'il sera tout aussi efficace lors de ses prochaines sorties.

Auparavant, l'écurie Mahadia avait déjà signé deux succès avec Menelaus et Prince Of Venice, tous deux montés par l'apprenti Brandon Ecroignard.

Le premier nommé, il faut le dire, avait tout pour lui hier. Il avait la forme, un handicap très favorable et surtout une très bonne ligne. Il a pris les choses en main dès le départ avant de dominer assez aisément Duke's Domain.

Prince Of Venice a ajouté son nom sur la liste des vainqueurs de ce 2e acte en s'imposant dans la cinquième course. Au départ, ce fut son compagnon d'écurie Massimo qui se montra le plus rapide et l'apprenti Ecroignard eut à demander des efforts considérables à sa monture pour prendre la tête de la course au 800 mètres. Il entama la ligne sous une grosse menace de l'outsider Huyssteen qui mit le nez devant, mais Prince Of Venice devait trouver les ressources nécessaires pour, dans un dernier sursaut, venir chiper la victoire au coursier de Raj Ramdin.

L'écurie Nagadoo continue son petit bonhomme de chemin. Après un succès la semaine dernière avec Proficient, elle a signé le doublé par l'entremise de Rochester ( N. Batchameah) et Beni Des Dieux (Rye Joorawon). Rochester a dirigé facilement la course avant de se mettre hors d'atteinte de ses adversaires dans la première compétition de la réunion. Beni Des Dieux a également gagné en adoptant la même tactique. Prenant la position tête et corde dans un lot très moyen, il ne s'est pas fait prier pour vaincre.

Aditi était pour beaucoup une première chance dans la deuxième course. La jument, entraînée par Dominic Zaki, n'a pas raté sa cible en frappant d'entrée au Champ de Mars. Elle a passé le but en vainqueur devant Doublethink. À noter la très vilaine chute de Walala Wasala et de Nabeel Bachameah dans cette course. Une enquête a été ouverte sur la monte de Jeannot Bardottier sur Doublethink dans cette épreuve.

L'écurie Perdrau a aussi été de la fête avec V V Power (Sonaram). Ce coursier quoique très moyen en Afrique du Sud - encore un maiden en une vingtaine de sorties -était plein de gaz au 300m. On savait à cet instant qu'il allait avoir une belle carte à jouer. Il devait prolonger ses foulées pour vaincre devant Rain Must Fall.

Dopage : Emamdee hospitalisé après sa comparution

Pas de remise en liberté pour Yashin Emamdee qui a comparu devant la Bail And Remand Court hier après son arrestation dans le sillage du dopage de Secret Circle et Jack Tarr, deux chevaux sous sa charge. Après sa comparution devant la BRC, Yashin Emamdee a été admis à l'hopital Jeetoo en raison d'un souci de santé. Pour rappel, Yashin Emamdee interrogé dans le sillage de ces deux cas de dopage avait cité le nom d'un palefrenier connu sous le nom de «Jagatpal». Ce dernier a par la suite incriminé Yashin Emamdee comme étant celui qui lui a donné l'ordre d'administrer ces produits.

Christmas Icecream déclaré non partant, la course maintenue

Gros cafouillage au départ de la 3e course hier. Christmas Icecream qui s'élançait du premier couloir devait forcer les portières de sa stalle quelques secondes avant que le départ ne soit donné. Croyant à un faux départ, Jameer Allyhosain devait demander vivement à ses collègues d'arrêter la course. Pour avoir été présents près des barrières, nous l'avons entendu crier : «Arrêté, Arrêté, Faux départ, Faux départ !» Tout cela bien que le flagman n'ait pas levé son drapeau signe de faux départ. Reste que plusieurs cavaliers devaient se montrer passifs sur leurs montures sur une centaine de mètres. Not jockeying for position.

Par la suite, les jockeys continuèrent la course et c'est Sassari monté par Joorawon qui s'imposa devant Christmas Icecream. Au vu des circonstances, cette course n'aurait-elle pas d'être déclarée nul and void par les commissaires ? Nous avons posé la question au Chief Stipe, Riyaz Khan, qui devait nous expliquer que les jockeys, soit deux entre eux, n'ont cessé de monter que sur 60 ou 65 mètres. «The jockeys do not have to listen to Mr Allyhosain. There is a flagman on the track. If in every race a jockey stops his horse thinking it is a false start, should we cancel all the races ?», nous a-ton fait comprendre. Il a aussi justifié la décision du board de déclarer Christmas Icecream a non runner. Les règlements sont clairs pour le Chief Stipe. En vertu des règlements, Christmas Icecream a bénéficié d'un avantage au départ. Il est bon de souligner que Jameer Allyhosain a présenté ses excuses pour l'erreur commise. Des excuses acceptées par le board. Reste que nous pensons que le board des Racing Stewards aurait dû se montrer plus ferme face au jockey dans la mesure où il a gâché la course de sa monture qui était le grand favori à Rs 150.

Toujours dans le sillage de cette épreuve, Khulwant Ubheeram, CEO de la People's Turf, est intervenu en direct à la télévision pour assurer le public que la décision de maintenir cette course provient de la Horse Racing Division et qu'il a bel et bien présenté leurs doléances devant le board des commissaires.