Ile Maurice: Enquête réclamée sur le décès de Sanjay Seebundhun

Khushal Lobine, un des dirigeants de Nouveaux Démocrates (ND), réclame une enquête de la police autour du triste décès de Sanjay Seebundhun.

Cet habitant de Mare-d'Australia, qui n'est pas sain d'esprit, avait été embarqué dans un autobus pour le meeting orange à Vacoas le 1er-Mai. Personne n'a veillé à ce qu'il regagne sa place dans l'autobus et il a été retrouvé à Trou-aux-Cerfs six jours plus tard. Khushal Lobine a aussi annoncé la mise sur pied d'une Strategic and Innovation Policy au sein des ND de même qu'une aile jeune et une équipe légale de jeunes juristes. Les 20 mesures annoncées le 1er-Mai, dit-il, ne sont qu'un teaser et l'alliance de l'opposition viendra avec d'autres mesures dans son manifeste électoral. Selon lui, les élections générales pourraient se tenir fin août-début septembre.

Richard Duval, parlant des travaux parlementaires, a fait état des questions plantées et estime que Patrick Assirvaden devrait avoir recours à la justice pour sa suspension de six semaines. Il a abordé les courses hippiques et fait ressortir qu'un nouveau gouvernement de l'alliance de l'opposition redonnera au Champ-de-Mars son attrait d'antan. Véronique Leu-Govind a souligné que les deux mesures annoncées par Navin Ramgoolam le 1er-Mai, l'extension du maternity leave et le menstrual leave, sont une grande avancée pour les femmes mauriciennes.