Madagascar: Jeux de l'ACNOA/Zone 7 - Le pays premier avec vingt-deux médailles d'or

Les porte-fanions malgaches ont nettement dominé aux Jeux de l'ACNOA des moins de 18 ans. L'événement s'est déroulé aux Seychelles, du 6 au 10 mai.

Madagascar termine premier au tableau des médailles. La délégation malgache a raflé vingt-deux médailles d'or, vingt-deux d'argent et deux de bronze aux Jeux de l'Association des comités nationaux olympique d'Afrique (Acnoa) Zone 7, dédiés aux moins des 18 ans. L'événement s'est étalé sur cinq jours et a pris fin, vendredi, aux Seychelles.

L'ile Maurice se trouve en seconde position devant les Seychelles, les Comores et Djibouti. La Grande ile a cartonné en tennis de table et en basketball 3 contre 3. Les pongistes ont, dès la deuxième journée, réalisé un doublé dans l'épreuve par équipe. L'équipe masculine a été formée par Rhandy Rakotondrazaka et Riva Rakotoarisoa et la formation féminine constituée d'Océane Rakotondrazaka et Fitia Rasoanirainy. Les finales de l'épreuve individuelle a été une affaire entre pongistes malgaches. Rhandy s'offre l'or en battant Riva. Et chez les filles, Océane s'est imposée face à Fitia. « Les Mauriciens qui ont remporté l'argent, ont été nos principaux adversaires», souligne le double médaillé d'or, Rhandy Rakotondrazaka, champion national en titre des cadets et demi-finaliste au championnat national en 1re série.

%

Les basketteurs ont, eux aussi, effectué un parcours sans faute et ont signé un doublé en or. L'équipe masculine, formée par Loïc Andrianjatovo, A'ranty Rasetriarivony, Moralily Famenontsoa et Ulrich Alphe Voahasy, a défait les Comoriens en finale. Et la formation féminine, constituée par Estelle Rakotomanana, Harena Randriamasimanana, Fideline Rasoarivelo et Sahaza Rasolofonjanahary, a disposé des Seychelloises.

En démonstration

«Nous étions supérieurs techniquement et physiquement», fait remarquer le joueur de Fandrefiala, Ulrich, vainqueur de l'Alley Hoop 2023 catégorie U17. «Notre niveau est largement au-dessus de celui des îles voisines. Les joueurs ont été supérieurs techniquement et tactiquement», ajoute l'entraineur, Arnaud Francky Rajonson.

Les nageurs ont, pour leur part, surpris ceux des autres pays de la zone 7. Madagascar caracole en tête du classement en engrangeant treize médailles d'or, vingt d'argent et deux de bronze. Baritiana Mathieu Andriampenomanana a brillé en raflant cinq médailles d'or en 100m papillon, 100m et 200m nage libre ainsi qu'en 4x100NL mixte et 4x100NL, outre ses trois d'argent et une de bronze. «Notre compétitivité s'est améliorée. Les nageurs ont tout donné face aux Mauriciens et aux Seychellois», précise-t-il.

Les beachvolleyeurs ont, quant à eux, échoué en finale. Le duo Alane Guillet-Bradley Andrianjafy s'est incliné devant les Comoriens. Et chez les filles, Safidy Tsimialona et Aro Randraimarosa ont été battues par les Mauriciennes. «Les filles ont mené au score, mais l'une des joueuses a lâché à la suite d'une déchirure», explique Léa Raharimalala, présidente de la Fédération malgache de volleyball.

La prochaine édition devrait se tenir à Madagascar. La date reste à définir.