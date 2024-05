Madagascar: Basketball/Quadri teams - Les Spartans du Canada cèdent face à GNBC

Tournoi international amical. La section de basketball de Tana-ville a organisé, pendant deux semaines, plusieurs événements autour du basketball.

Quatre finales ont dominé la dernière journée de la troisième édition du Basketball Tour, jeudi, au gymnase de Mahamasina. Le tournoi a été marqué par la participation l'une équipe féminine universitaire de Canada, les Spartans. En finale, cette dernière qui a mené au score jusqu'au dernier quart temps, a finalement cédé la victoire face à la Gendarmerie nationale basketball club, 54 à 45.

Les Spartans ont battu MB2All en demi-finales, après ses deux défaites en phase de poule contre GNBC et MB2All. Les Canadiennes ont enregistré une victoire contre les Athlètes in Action Madagascar. Cette formation canadienne a été constituée par des jeunes, entre 17 et 20 ans.

D'autres événements ont été organisés lors de leur passage dans la capitale malgache, entre autres, la formation pour les clubs, les entraineurs et les joueurs, animée par Cheryl Jean Paul, l'entraineur de l'équipe, et Matt Guynup. Il y a eu aussi au programme un camp de mini-basket et une formation des entraineurs et des étudiants de l'Académie nationale des sports et de l'École normale supérieure.

L'objectif de la venue d'une telle équipe étrangère est de se partager les expériences pour rehausser le niveau du basket à Madagascar. Quant aux résultats des trois autres finales, Dream Team SC a défait Saint-Michel dans la catégorie N1B, et les sacres des U14 sont revenus respectivement à Fandrefiala chez les garçons et JCBA chez les filles.