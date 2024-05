Madagascar: Église catholique - L'évêque de Miarinarivo ordonné

Hier, le diocèse de Miarinarivo a accueilli son nouvel évêque en la personne de Monseigneur Jean Claude Rakotoarisoa. La cérémonie de son ordination s'est déroulée hier avec un grand culte.

Sur la place verte du diocèse de Miarinarivo, Monseigneur Jean Claude Rakotoarisoa a été ordonné évêque du diocèse. Sous l'égide des plus éminents évêques du pays, la cérémonie a été honorée par la présence du président de la Conférence épiscopale de France, Monseigneur Eric De Moulins Beaufort, ainsi que du nonce apostolique, Tomasz Grysa. Au cours de cette cérémonie, Monseigneur Rakotoarisoa a proclamé avec conviction que «Dieu est amour», un leitmotiv qui guide désormais son engagement en tant qu'évêque du diocèse de Miarinarivo.

En visite à Madagascar depuis quelques jours, le président de la Conférence épiscopale de France a adressé ses chaleureuses félicitations au nouvel évêque et lui a souhaité la bienvenue au sein du collège épiscopal. Dans son discours empreint de fraternité, l'évêque français a souligné l'importance du lien d'amitié entre les évêques, qui constitue une source de force pour proclamer inlassablement l'Évangile du Christ. Il a également cité la devise de Monseigneur Jean Claude Rakotoarisoa, rappelant que «Dieu est amour», une vérité fondamentale qui guide leur mission commune.

La visite du président de la Conférence épiscopale de France au pays revêt une signification particulière, surtout en tant que témoin de la solidité des liens entre les Églises des deux nations. Sa présence à la cérémonie d'ordination de Monseigneur Jean Claude Rakotoarisoa témoigne de l'importance accordée à l'événement et à la relation ecclésiale entre la France et Madagascar.

Dans ses déclarations, il a souligné la vitalité de la communauté malgache en France, une communauté dynamique et engagée au sein de l'Église catholique française. Cette reconnaissance de l'apport significatif de la diaspora malgache reflète la profondeur des liens spirituels et culturels entre les deux pays. Par ailleurs, la mention de programmes de jumelage en cours entre les églises française et malgache souligne l'engagement mutuel à renforcer et à approfondir les relations ecclésiales.

Le diocèse de Miarinarivo est actuellement au centre de ces programmes de jumelage. En effet, c'est le diocèse de Meaux, en France, représenté par son évêque, qui est engagé dans un partenariat avec celui de Miarinarivo. La présence de Monseigneur Eric De Moulins Beaufort au pays souligne l'importance accordée à cette collaboration ecclésiale.

Monseigneur Eric De Moulins Beaufort se dit aussi agréablement surpris par l'ambiance du culte à Miarinarivo, une cérémonie caractérisée par une danse des évêques. Il a plaisanté en remarquant que, bien que de nombreux évêques français sachent très bien chanter, ils ne peuvent rivaliser avec les évêques malgaches en ce qui concerne la danse. Cette observation légère met en lumière la richesse et la diversité des traditions liturgiques et culturelles qui s'échangent et se partagent à travers ces programmes de jumelage.