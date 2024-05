Madagascar: Slalom Yacco/Deuxiéme - Et de deux pour Olivier Ramiandrisoa

Deuxième victoire successive. Les amoureux de la course automobile sur circuit fermé ont été gâtés par le spectacle effectué par les deux pilotes du club Asacm hier, lors du Slalom Yacco. Cette manche, organisée ce week-end par le club Madagascar Sport Automobile à Bevalala, compte pour la deuxième manche du championnat de Madagascar des slaloms et course de côte.

Le vice-champion de Madagascar, Olivier Ramiandrisoa, au volant de sa Citroën C2 Bardahl, enchaîne avec un deuxième succès après sa première victoire, lors de la première manche à la mi-avril. Olivier a été l'auteur du meilleur temps sur la piste A avec au chrono 1:32:06 et 1:32:83 sur la piste B, hier, malgré l'état dégradé de la piste, de plus en plus poudreuse au fil des séries des manches.

« J'ai roulé avec la voiture sans souci mécanique. L'écart a été très serré avec 1/100e de seconde dans la matinée (hier). J'ai roulé sous pression. Heureusement, j'ai pu, par la suite, creuser une seconde d'avance », confie Olivier Ramiandrisoa.

Duel de Titans

Le combat a été rude lors de la première journée. Olivier a été l'auteur du meilleur temps de 1:35:55 sur la piste A et Fred a signé le meilleur chrono sur la piste B (1:36:73).

La deuxième journée a été plutôt marquée par le duel de Titans, entre Olivier Ramiandrisoa et Fréderic Rabekoto qui a conduit une Peugeot 306. L'écart en cumul a été très serré. Après son abandon durant la manche inaugurale, Fred s'est hissé dimanche sur la deuxième marche du podium. «Je suis content du résultat, la prise en main de la voiture, même si je n'ai pas fait assez de préparation. De toute façon, j'essaie juste de prendre du plaisir», livre, pour sa part, Fred.

Au début de la deuxième journée de dimanche, un combat à trois a été très attendu par les mordus de la discipline. Le triple champion de Madagascar de slalom, Juan Rakotojohary alias Tovonen Jr, sur sa Renault Clio, s'est malheureusement contenté de la troisième place. Il n'a pas pu disputer deux séries sur la piste B en raison d'un souci mécanique.

« L'écart a été très serré par rapport au Slalom Tmf. J'ai eu un problème au niveau de la transmission, à deux reprises, qui m'a handicapé. Je n'ai pu ainsi faire un meilleur temps », regrette Tovonen Jr. La troisième et prochaine manche nationale sera une course de côte organisée par la FMMSAM à la mi-juin, après les deux premiers slaloms.