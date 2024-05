Madagascar: Arts martiaux et sports extrêmes - Les participants et les visiteurs séduits

Innovation. La quatrième édition de l'événement « Sports extrêmes et salon des arts martiaux », organisé par Seho Event, a été marquée par l'engouement des participants et des visiteurs.

La version 2024 s'est déroulée de vendredi à dimanche, au Palais des sports Mahamasina. Le nombre de stands des participants et des exposants a plus que doublé, trente-cinq contre quinze de la précédente édition. Huit autres sports de combat et d'arts martiaux ont, cette fois, rejoint le groupe, entre autres le muay thaï, l'iaïdo, le diamanga vaovao, le kenpo, le MMA, le kiaïte,...

Au programme, plusieurs activités ont été proposées aux visiteurs, outre les stands des différentes disciplines, entre autres la vente de matériel sportif, les ateliers et démonstrations d'arts martiaux, l'initiation à la self-défense, les séances de démonstration de roller, de trial, de skate et de Bmx ainsi que l'entraînement en ensemble de taïchi et démonstration de danse du dragon.

« Les nouveautés ont été également la démonstration et l'initiation au jonglage et à l'acrobatie en cirque, animées par Alea Circus », confie l'un des organisateurs, Tsiry Ratsimiseta. Comme lors de la précédente édition, il y a eu aussi la compétition de sports extrêmes et de parkour.