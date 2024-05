Madagascar: Coupe du monde de Slam - Santa brille jusqu'en finale

La finale de la Coupe du Monde de Slam s'est clôturée samedi avec la victoire de la Côte d'Ivoire. Santa s'est classé à la 4e place.

Santatra Andriamanantsoa, dit Santa, a brillé lors de la Coupe du Monde de Slam-poésie à Paris, du 6 au 11 mai, en se classant quatrième au niveau mondial. En tant que représentant de Madagascar, il a su captiver à la fois le public et les juges, atteignant la finale malgré la victoire finale de la Côte d'Ivoire. Avec un score impressionnant de quatre-vingt-six points lors de sa performance, Santa a suscité des émotions intenses parmi les spectateurs. «J'étais tellement ému, le public est resté silencieux lorsque je suis monté sur scène pour ma troisième performance, présentant ainsi trois textes lors de la phase finale», a-t-il partagé.

Chaque performance est unique. Mon premier passage n'était pas parfait, mais j'ai su me rattraper par la suite. J'étais vraiment immergé dans l'ambiance. Malgré les défis de présenter mon art en malgache, j'ai représenté mon pays avec fierté. J'ai abordé des sujets sensibles tels que la pauvreté et le suicide lors de la finale, en affichant la traduction en anglais et en français sur l'écran. «Ce tournoi n'était pas facile, il y avait tant d'émotions en jeu. Mais atteindre la finale d'une Coupe du monde n'est pas quelque chose d'ordinaire», a-t-il humblement déclaré. Et lui de continuer, «Je suis profondément touché par le soutien de tous les Malgaches. Nous avons l'espoir que Madagascar surpassera encore ses performances l'année prochaine. Il a été difficile de se produire en malgache».

Santa est le premier Malgache à avoir atteint ce niveau, alors que Hichim s'était arrêté en demi-finale l'année précédente. Déterminé à laisser son empreinte, Santa a déjà annoncé son prochain projet : une tournée à travers l'Europe avec son compatriote Système D, dans le but de partager l'art et le talent malgache. En Allemagne, ils collaboreront avec des slameurs et des artistes locaux jusqu'au 17 mai.

À leur retour au pays, Santa a prévu d'organiser des ateliers et des sessions de partage d'expériences pour les passionnés de slam-poésie, témoignant ainsi de son engagement envers le développement de cette forme d'expression artistique à Madagascar. En 2014, il a plongé dans l'univers du slam, une étape qui l'a conduit à explorer plus en profondeur cet art poétique. Il fait partie des slameurs qui ont contribué à populariser le Slam 110 à Antsirabe, apportant ainsi une valeur ajoutée à cet art en pleine expansion.

Santa Andriamanantsoa a déjà fait ses preuves en remportant le championnat de slam à l'université en 2021, représentant la Faculté de Médecine. De plus, il a été couronné champion régional d'Antsirabe en 2019, 2020, 2022 et 2023. Son parcours exceptionnel et son dévouement à l'art du slam font de lui un ambassadeur talentueux de la poésie parlée à Madagascar.