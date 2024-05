Madagascar: Secteur du textile - Opération de charme auprès des investisseurs chinois

Des investisseurs chinois dans le domaine du textile sont en train de tâter le terrain en vue d'investir dans cette filière. Les autorités économiques de la Grande île se sont relayées pour faire la promotion de ce secteur en plein essor.

Animées et laborieuses. C'est ainsi que l'on pourrait résumer les discussions de vendredi au Radisson Blu. Elles se sont déroulées entre une vingtaine d'industriels du textile chinois accompagnés d'investisseurs et les acteurs de la vie économique malgache.

Voilà que depuis quelques années, les Chinois lorgnent sur le secteur du textile en Afrique. Une filière qui permettrait de développer encore plus le potentiel de croissance de ce secteur clé de l'économie. Néanmoins, les Chinois sont encore en phase de prospection et envisagent de choisir entre Madagascar et l'Éthiopie. C'est ce qu'explique le ministère de l'Industrialisation et du Commerce. « Les Chinois désirent investir dans le textile en Afrique, mais ils ont encore le choix entre l'Éthiopie et la Grande île. Les autorités ainsi que les entreprises textiles qui investissent déjà ici ont effectué une véritable opération de charme car ces investisseurs ont besoin de quelque chose de clair et de concret », indique le département.

C'est là tout l'enjeu des discussions entre ces acteurs clés du textile et les autorités du ministère de l'Industrialisation et du Commerce, celui de l'Économie et des Finances et l'Economic development board of Madagascar (EDBM). De l'autre côté, il y a aussi les investisseurs de la China Textile and Apparel Council. Accompagnés par une vingtaine d'entreprises du secteur textile chinois, ils désirent connaître les potentialités offertes aux entreprises désirant investir dans ce secteur à Madagascar. À tour de rôle, le ministère de l'Économie et des Finances, ainsi que l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM), ont présenté l'écosystème économique de la Grande île. Une publicité à laquelle se joignent des témoignages d'entreprises opérant déjà dans ce secteur ici.

En pleine croissance

Malgré les défis auxquels le secteur fait face, l'industrie textile est en plein essor. Elle fait partie des leaders dans le domaine en Afrique. Selon la Banque mondiale, la performance du secteur textile dans la Grande île a augmenté de 35% en 2022. Le premier trimestre de 2023, ce secteur a connu une croissance de 14% qui n'a pas fléchi tout au long de l'année. Le ministère de l'Économie table sur une croissance de 4,9% de ce secteur en 2024. Le fait d'acquérir de nouveaux investisseurs, comme les Chinois dans ce domaine prometteur, permettrait de maintenir cette lancée. Actuellement, ce secteur génère plus de cent soixante-dix mille emplois directs.

Le secteur tient également les autorités à coeur, notamment en ce qui concerne sa gouvernance et le développement de la concurrence. Au cours des deux dernières décennies, le secteur textile est devenu une réelle référence en tant que modèle de développement industriel et économique. De nombreuses entreprises se sont diversifiées hors de Chine, vers les pays asiatiques voisins et certaines dans les petites économies africaines. Ainsi, Maurice, Madagascar et l'Éthiopie sont devenus les plaques tournantes du textile en Afrique, en grande partie grâce à un accès aux marchés américain et européen.