Madagascar: Utop-Ultra-Trail - Jonah Freddy Mamiarivelo intouchable au 130km

Après trois jours de défi et un dépassement de soi, tous ceux qui ont franchi la ligne d'arrivée ont été qualifiés de vainqueurs hier à Ambatobe. Sur la distance reine de la course Ultra-trail des O plateaux (Utop) de 130 km, une course dénommée le Canal+ ultra-trail de 130 km reliant Marozevo-Ambatobe, Jonah Freddy Mamiarivelo Rajaonarison a survolé la concurrence. Il l'a terminée en 16:44:15.

Quittant Marozevo dans la nuit de vendredi pour rejoindre la ligne d'arrivée au Lycée français Ambatobe, la persévérance du nouveau champion, a fini par payer qui, à sa troisième participation, à la distance de 130 km .

« Je suis à ma troisième participation sur cette distance. La course a été très difficile car, hormis la fatigue, le sommeil, partir seul dans la nuit a été une autre paire de manches. Quelquefois, on perd son chemin, ce qui entraine une perte de temps. Arrivé premier dans cette course de longue distance n'a pas été facile face aux adversaires très coriaces », confie Jonah Freddy Mamiarivelo Rajaonarison.

Une aventure humaine

Fanomezantsoa Rakotonirina, avec son temps de 17:11:01, est arrivé en deuxième position suivi par Ravo Razafindrakoto qui a couru la distance de 130 km en 17:19:4 pour compléter le podium.

Chez les dames, Ludivine Conrie en provenance de La Réunion a bouclé la distance de 130 km en 20:16:07. Elle a été suivie par Rojoarisoa Dina Rabesandratana (20:57:23). Elle a gagné son ticket pour le Trail de Bourbon sur l'ile de La Réunion qui aura lieu en octobre.

Rivo Andriamanalina, président de l'Utop, se déclare satisfait : « La quinzième édition a été une réussite sportive. Nous avons atteint l'objectif de réunir plus de 2 730 coureurs. Pour la seizième édition, nous promettons encore des nouveautés qui attireront certainement plus de monde. Cela se déroulera vers la deuxième semaine du mois de mai 2025. »

Et d'ajouter : « Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude et ma fierté à chaque membre de notre comité directeur, une quinzaine de bénévoles qui oeuvrent toute l'année, et à nos quatre cent trente bénévoles qui ont travaillé sans relâche pendant les trois jours de l'événement. Votre dévouement a rendu possible des moments incroyables et voir ces visages rayonnants de fierté, après avoir «gravi leur Everest», est la plus belle des récompenses. À l'année prochaine pour la date du 9 au 11 mai 2025 ! »