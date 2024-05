Madagascar: Bic art Master Africa - Le concours de dessins au stylo à bille ouvert

Le concours Bic Art Master Africa est de nouveau sur les rails. Il s'agit d'un concours annuel ouvert aux artistes et créatifs (amateurs ou non) résidant dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique, (dont Madagascar) âgés de 13 ans et plus. Les candidats mineurs devront évidemment témoigner du consentement de leurs parents ou tuteurs.

Le concours a été lancé en 2017 en Afrique du Sud. Suite à son succès, Art Master Africa s'étend à la région Afrique en 2019 et au Moyen-Orient en 2021. Le concours en est actuellement à sa sixième édition.

« Ce concours phare témoigne de notre croyance dans l'importance et le pouvoir de la créativité et de l'expression de soi »avait déjà souligné Peter Van den Broeck, vice-président senior et directeur général de BIC pour le Moyen-Orient et l'Afrique lors de l'édition précédente. « Grâce à Art Master Africa, nous avons touché et influencé de nombreuses personnes dans la région, et nous prévoyons de continuer à motiver et à encourager la jeune génération et la communauté créative à s'exprimer de manière innovante », avait-il poursuivi.

Cette année, il sera placé sous le thème Ubuntu, qui signifie « ensemble », prônant l'importance des liens communautaires et l'harmonie collective.

Les participants devront créer une oeuvre d'art à grande échelle (A3), illustrant ce que Ubuntu ou Ensemble signifie pour eux en utilisant uniquement un stylo à bille BIC® et la soumettre sur la plateforme du concours jusqu'au 2 juillet 2024. Chaque candidat aura la possibilité de soumettre séparément trois oeuvres originales.

Le lauréat se verra décerner un prix en espèces de 2 000 dollars, une galerie virtuelle personnalisée développée par BIC et une présentation dans la collection d'art BIC. Le deuxième lauréat recevra 1 000 dollars et le troisième lauréat 500 dollars.

Le résultat du concours sera annoncé en septembre 2024.